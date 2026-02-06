英超 | 奧脫福威力重現 紅魔連勝要趁「熱」食

曼聯自卡域克出任看守領隊後表現脫胎換骨，聯賽取得3連勝兼重返前4，近期先後擊敗阿仙奴與曼城，士氣正盛。射手馬菲奧斯根夏漸入佳境，連續兩場交出士哥，足成紅魔破局關鍵。反觀熱刺近況低迷，加上傷兵滿營，作客奧脫福恐難全身而退。今場推介曼聯贏波波膽2:0/2:1。 馬高

紅魔近期在卡域克帶領下即拿下久違了的3連勝，更顯得信心和鬥心十足。上場聯賽對富咸，雖一度被扳平，但憑藉班捷文施斯高補時絕殺全取三分，盡顯爭勝決心。曼聯今季聯賽已攻入44球，火力在英超排第3，僅次於曼城與阿仙奴。奧脫福的主場威力重現，面對前列球隊不再畏首畏尾，球員信心與戰術執行力顯著增強。防線雖偶有失神，但進攻方面的狀態和氣勢足以彌補，今仗面對防守不穩的熱刺，紅魔有力主導比賽節奏，延續勝軌。

根夏連場建功入佳境

巴西球星馬菲奧斯根夏表現漸入佳境，近3仗更接連為球隊頻頻建功。先在對曼城時後備入替助攻，再對阿仙奴和富咸兩仗各入一球，這名射手今季已錄得6個入球及2次助攻，射門意欲極強。根夏的作用不單單在於射門，更經常憑出色的個人技術發動具威脅的攻勢，成為球隊進攻的另一手段。他與以12次助攻領導助攻榜的般奴費南迪斯默契十足，兩人的連線將是撕破熱刺殘缺防線的最大殺著，其級數足以主宰今場勝負。

熱刺目前僅列聯賽第14位，近6場聯賽不勝，狀態堪憂。領隊法蘭克正面臨嚴重的「傷兵潮」，攻守實力大打折扣，今訪奧脫福恐難有招架之力。

馬高推介

曼聯 2:0 熱刺

半場：1:0

Now621台、611台今晚8:30直播