德甲｜防線海軍鬥水兵 法蘭克福騷火力

波盤王
更新時間：08:00 2026-02-06 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-06 HKT

柏林聯 VS 法蘭克福
Now639台周六凌晨3:30直播
推介：入球大細 [2.5/3] 大

法蘭克福火力驚人，惟防線不時穿窿，場場有波入亦場場有失球。該隊冬窗借入的新援卡利穆恩度迅速融入，大大加強把握力，今仗雙方大有機會上演入球騷，推介入球大細2.5/3球大盤。

法蘭克福近期各賽8場不勝兼聯賽4連敗，但攻力依然有保證，近3場作客賽事曾以3:3打和雲達不來梅，及2:3僅負史特加，縱落敗仍具反撲能力。值得留意法國前鋒卡利穆恩度自1月從諾定咸森林加盟後表現對辦，上陣5場已交出2個入球及1次助攻，包括對賀芬咸及雲達不來梅均有斬獲。其靈活走位配合法蘭克福的高壓踢法，有力撕破主隊防線，今仗看好客隊可藉強大火力在入球大戰中秤先。

柏林聯近況同樣低迷，聯賽已連續5場不勝兼錄得2連敗，近2仗共失6球，防守欠穩。柏林聯在主場亦不見優勢，近6次主場僅1勝，無甚條件讓波。馬高

