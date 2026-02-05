法國盃｜有龍兄必有虎弟 斯特拉斯堡可勝

斯特拉斯堡 VS 摩納哥

香港時間周五凌晨4:00開賽

推介：主客和主勝

斯特拉斯堡今晚法足盃16強主場迎戰摩納哥，主隊近期在新帥奧尼爾帶領下進攻水銀瀉地，即使上仗聯賽僅負榜首巴黎聖日耳門，整體發揮依然搶鏡。最令人驚喜的是右後衛古拿杜伊迎來大爆發，這名帶刀侍衛頻頻上前助攻更有斬獲，已連續4場交出入球或助攻，腳風極順。反觀摩納哥近期聯賽戰績低迷，防線漏洞百出。今仗必捧斯特拉斯堡主勝。

主隊斯特拉斯堡今季攻力全面釋放，尤其在主場極具威力。球隊早前在聯賽及盃賽接連擊敗梅斯及里爾，其中作客4:1大炒里爾一役更顯霸氣，展現出極高的反擊效率。雖然上場聯賽只因射失12碼而僅敗於聯賽一哥聖日耳門，但全場創造出高達2.31的預期入球值更高於對手。

近期科特迪瓦國腳古拿杜伊表現出超強進攻意識，自非洲盃對埃及取得入球後信心爆棚，回歸球會即對梅斯及里爾連續獻上助攻。上仗對聖日耳門，他更攻破胞弟迪斯亞杜伊球隊的大門，連續4場製造入球，狀態無人能擋。配合主場強大氣勢，今仗有力撕破摩納哥防線，延續強勢晉級。

摩納哥近5戰皆有失球

摩納哥近況令人擔憂，目前聯賽已跌至第10，近5場聯賽輸足3場，場場有失球，後防欠穩是致命傷，加上作客表現飄忽，今仗難有勝算。馬高