Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法足盃｜尼斯攻強守弱 入球大盤無山「埃」

波盤王
更新時間：08:00 2026-02-04 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-04 HKT

尼斯 VS 蒙彼利埃
香港時間周四凌晨3:30開賽
推介：入球大細 [2.5] 大 / 波膽 2:1 & 3:1

尼斯表現明顯回升，加上冬窗借入的射手華希迅速融入，喚醒前線火力。該隊今晚法國足總盃16強主場迎戰法乙蒙彼利埃時級數必佔優，惟已連續17場失球防線不穩，加上客軍攻力不俗，今仗隨時變成入球騷。入球大細[2.5]球大盤最穩陣，波膽可敲2:1及3:1。

尼斯在歇冬後進攻數據大幅飆升，在2026年的7場比賽中，除了歐霸盃一役啞火外，其餘6場共轟入12球，與上半季貧乏的攻力截然不同。這一切很大程度歸功於新援華希的加盟，這位年輕射手在法甲及盃賽展現極高效率，分別在對史特拉斯堡、圖盧茲及剛戰對比斯特的比賽中建功，更帶動隊友如蘇菲亞尼迪奧普及穆罕默德祖奧亦獲得更多空間。然而，尼斯的防守卻是致命傷，自去年10月底對里爾保持清白之身後，各賽已連續17場未能零封對手。既然球隊呈現「攻強守弱」格局，主場出擊勢必以攻代守，務求在法定時間內解決對手。

蒙彼利埃雖然身處法乙，但近期狀態不俗，近5場錄得3勝，共入10球，火力驚人。面對法甲防守最差之一的尼斯絕對有力破蛋，甚至製造麻煩，進一步推高入球數字。馬高

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
13小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
17小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
14小時前
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
即時國際
10小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
全勝年輕的士車主｜曾智華
全勝年輕的士車主｜曾智華
投資理財
21小時前
台南街頭發生疑似無差別斬人事件。中時新聞網
00:59
台南狂徒無差別街頭斬傷3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
兩岸熱話
9小時前
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
影視圈
13小時前
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
影視圈
15小時前