法足盃｜尼斯攻強守弱 入球大盤無山「埃」

尼斯 VS 蒙彼利埃

香港時間周四凌晨3:30開賽

推介：入球大細 [2.5] 大 / 波膽 2:1 & 3:1

尼斯表現明顯回升，加上冬窗借入的射手華希迅速融入，喚醒前線火力。該隊今晚法國足總盃16強主場迎戰法乙蒙彼利埃時級數必佔優，惟已連續17場失球防線不穩，加上客軍攻力不俗，今仗隨時變成入球騷。入球大細[2.5]球大盤最穩陣，波膽可敲2:1及3:1。

尼斯在歇冬後進攻數據大幅飆升，在2026年的7場比賽中，除了歐霸盃一役啞火外，其餘6場共轟入12球，與上半季貧乏的攻力截然不同。這一切很大程度歸功於新援華希的加盟，這位年輕射手在法甲及盃賽展現極高效率，分別在對史特拉斯堡、圖盧茲及剛戰對比斯特的比賽中建功，更帶動隊友如蘇菲亞尼迪奧普及穆罕默德祖奧亦獲得更多空間。然而，尼斯的防守卻是致命傷，自去年10月底對里爾保持清白之身後，各賽已連續17場未能零封對手。既然球隊呈現「攻強守弱」格局，主場出擊勢必以攻代守，務求在法定時間內解決對手。

蒙彼利埃雖然身處法乙，但近期狀態不俗，近5場錄得3勝，共入10球，火力驚人。面對法甲防守最差之一的尼斯絕對有力破蛋，甚至製造麻煩，進一步推高入球數字。馬高