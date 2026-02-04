英聯盃｜手執兩球優勢 曼城小勝夠「素」

曼城 VS 紐卡素

myTV Super周四凌晨4:00直播

推介：讓球主客和 [-1] 和

聯賽盃4強次回合，曼城將主場戰紐卡素，藍月亮剛在聯賽大意失分予熱刺，但整體攻力依然強橫，尤其今夏以3,400萬鎊超筍價加盟的卓基表現光芒四射，已累積9個入球及10次助攻，成為球隊進攻新核心。加上曼城已手握兩球優勢，今仗主場出擊必以控制戰局為主，毋須大勝，推介讓球主客和主隊讓一球的「和」。

曼城今季主場氣勢一時無兩，在各賽18場主場比賽贏14場，雖然上仗聯賽作客被熱刺逼和2:2，曝露了專注力和後防新組合的默契問題，但其前場火力毋庸置疑。藍月亮在2026年的聯賽中，上半場已攻入6球且未失一球，顯示球隊入局極快。由於首回合憑藉施美安及卓基的入球以2:0領先，曼城今仗心理優勢極大，毋須急於搶攻，哥迪奧拿大可利用控球在腳的戰術消耗對手體力，只需保持攻守平衡即可。在這種形勢下，曼城極可能由狂攻轉為陰乾對手。

法國新星卓基無疑是曼城今季的最佳收購，22歲進攻中場自里昂加盟後，迅速適應英超節奏，至今在28場賽事中交出9入球10助攻的亮麗數據。此子連同在4強首回合對紐卡素時已攻入一球，3場聯賽盃賽事皆取得士哥。早前歐聯對加拉塔沙雷一役建功奠勝，更獲隊長貝拿度施華大讚是「特別的天才」，能創造出令對手難以防範的進攻機會。卓基不僅擅長傳控，其個人突破及後腳妙傳往往能撕破密集防線，是曼城在陣地戰中的破局利器。今仗面對必須搶攻的紐卡素，卓基的反擊速度和致命傳送將是曼城爭勝的關鍵。

紐卡素陣容天殘地缺

反觀紐卡素正受嚴重的傷兵潮困擾，祖連頓、保治文及般奴古馬雷斯等多名主力受傷缺陣或上陣成疑，球隊戰鬥力大打折扣。加上喜鵲作客戰績低迷，今季16場作客僅得3勝，剛在聯賽以1:4慘負利物浦，體能與士氣均處低谷，今仗難有翻盤之力。馬高