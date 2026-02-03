Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲 | 單線作戰無旁騖 米蘭嗒得杯「洛」半全場「和客」

波盤王
更新時間：07:00 2026-02-03 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-03 HKT

心無旁騖的AC米蘭自從專注於聯賽以來，只曾一敗，即使作客時亦經常展現出頑強鬥志，無懼任何對手。球隊有卡士十足的中場莫迪歷控制節奏，有望於今晚意甲作客主力缺陣的博洛尼亞時，在尾段奠勝，半全場「和客」開出機會不低，誠意推介。加利李爾

賽前排意甲次席的客隊AC米蘭，經歷半季仍可保持穩定發揮，皆因球隊今季毋須參加歐洲賽，並於意大利盃的16強階段早早出局，故每周只須應付聯賽，自然毫無保留。同時，回歸的冠軍教練艾歷尼注入「目標為本」的踢法，令紅黑軍表現韌力十足，即使場均控球率只有51.4%，只排意甲第9高，但作客僅失8球屬聯賽第2少。

40歲莫迪歷滿場飛


AC米蘭上場作客第四的羅馬一役，雖然只有5次攻門比對手少10次，但仍能賽和1:1保住不敗，足證球隊無懼形勢惡劣。再者，AC米蘭的中場莫迪歷不時發揮關鍵作用，上仗正是由這位克羅地亞傳奇球員交出助攻，助球隊嚴重受壓下先開紀錄。莫迪歷今季聯賽3次助攻、場均成功傳球62.3次、場均成功長傳5.1次及創造機會37次，4項數據全屬球會最多，可見他無論於後場控制節奏，或於前場交出致命傳送，均屬意甲頂級。再者，這位40歲老將仍有力保持滿場飛的風格，絕對是紅黑軍打破悶局的關鍵人物。

至於排第9位的主隊博洛尼亞，對上8場聯賽只錄1勝2和5負，即使上輪聯賽作客熱拿亞一度領先兩球，竟在最後28分鐘內連失3球反勝為敗，韌力與今場客隊A米差天共地。此外，博洛尼亞門將史高盧比斯基因上仗領紅而要停賽，防線實力再打折扣，難以信賴。預料客隊A米伉場有力於下半場作致命一擊，半全場「和客」絕對值博。

加利李爾推介

半全場「和客」
Now638台 周三凌晨3:45直播

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
18小時前
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
全民瘋搶洗衣珠？「半價」再送Tempo/出前一丁/雞湯/電煮鍋總值$919贈品 兩大超市鬥派優惠
生活百科
14小時前
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
遭母親偷金替胞弟買樓 網民勸港男報警「大義滅親」 律師：將財物歸還不減刑事責任
社會
13小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
14小時前
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
長者超市優惠2026｜18大連鎖超市樂悠咭/長者咭折扣 百佳/惠康/優品360低至88折
生活百科
14小時前
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
李家仁醫生「斷崖式暴瘦」惹全城擔憂  螫伏1年再有驚人變化  一特徵徹底改變令人嘆息
影視圈
14小時前
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
連鎖酒樓賀年優惠！$588起歎傳統盆菜/金豬孖寶 長者憑樂悠咭再減$30
飲食
12小時前
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
宣萱罕談離開TVB內幕：成個運作方式，我覺得唔舒服 頂唔順「刷鞋」文化 離巢導火線曝光
影視圈
9小時前
冷空氣殺到，廣東最低氣溫僅5.6℃，市民穿上厚衣物。 中新社
北上注意｜冷空氣殺到 廣州最低氣溫僅5.6℃
即時中國
2026-02-01 15:25 HKT
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
影視圈
16小時前