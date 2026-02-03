意甲 | 單線作戰無旁騖 米蘭嗒得杯「洛」半全場「和客」

心無旁騖的AC米蘭自從專注於聯賽以來，只曾一敗，即使作客時亦經常展現出頑強鬥志，無懼任何對手。球隊有卡士十足的中場莫迪歷控制節奏，有望於今晚意甲作客主力缺陣的博洛尼亞時，在尾段奠勝，半全場「和客」開出機會不低，誠意推介。加利李爾

賽前排意甲次席的客隊AC米蘭，經歷半季仍可保持穩定發揮，皆因球隊今季毋須參加歐洲賽，並於意大利盃的16強階段早早出局，故每周只須應付聯賽，自然毫無保留。同時，回歸的冠軍教練艾歷尼注入「目標為本」的踢法，令紅黑軍表現韌力十足，即使場均控球率只有51.4%，只排意甲第9高，但作客僅失8球屬聯賽第2少。

40歲莫迪歷滿場飛



AC米蘭上場作客第四的羅馬一役，雖然只有5次攻門比對手少10次，但仍能賽和1:1保住不敗，足證球隊無懼形勢惡劣。再者，AC米蘭的中場莫迪歷不時發揮關鍵作用，上仗正是由這位克羅地亞傳奇球員交出助攻，助球隊嚴重受壓下先開紀錄。莫迪歷今季聯賽3次助攻、場均成功傳球62.3次、場均成功長傳5.1次及創造機會37次，4項數據全屬球會最多，可見他無論於後場控制節奏，或於前場交出致命傳送，均屬意甲頂級。再者，這位40歲老將仍有力保持滿場飛的風格，絕對是紅黑軍打破悶局的關鍵人物。

至於排第9位的主隊博洛尼亞，對上8場聯賽只錄1勝2和5負，即使上輪聯賽作客熱拿亞一度領先兩球，竟在最後28分鐘內連失3球反勝為敗，韌力與今場客隊A米差天共地。此外，博洛尼亞門將史高盧比斯基因上仗領紅而要停賽，防線實力再打折扣，難以信賴。預料客隊A米伉場有力於下半場作致命一擊，半全場「和客」絕對值博。

加利李爾推介

半全場「和客」

