西甲｜神鋒一「馬」當先 西維爾必先入球

馬略卡 VS 西維爾

Now632台周二凌晨4:00直播

推介：第一隊入球「客隊」 & 同場過關「西維爾首隊入球 & 馬略卡淨勝[2]球或以上」

西維爾重返勝軌，加上組織細膩有助掌控形勢，必可早段控制戰局。該隊有狀態大勇的射手艾哥阿當斯領銜攻堅，有力作客防線不穩的馬略卡時先開紀錄，第一隊入球「客隊」穩開，考慮到客軍亦已連場失球，同場過關的「西維爾首隊入球 & 馬略卡淨勝[2]球或以上」分頭和味，不妨冷敲。

本輪前排13的主隊西維爾，上場聯賽主場2:1擊敗畢爾包，成功為此前1和4負的頹勢止血。事實上，西維爾球員技術上乘，從聯賽場均控球率54.3&及共搏得5次12碼，兩項數據均排西甲第5高已可見一斑。人腳上，射手艾哥阿當斯腳風大順，自非國盃回歸球會後兩場共入3球，尤其作客艾爾切一役，這位尼日利亞國腳於半場後備入替隨即連入兩球，助球隊在落後兩球的劣勢下追和2:2。西維爾鋒線有鬥志旺盛的阿當斯領銜，大有機會領軍先拔頭籌。

然而，西維爾已直落6場未能保持清白之身，加上聯賽作客共失16球，當中有6球是在最後15分鐘內失掉，屬西甲並列第2多，尾段或有崩盤可能，故同場過關的「西維爾首隊入球 & 馬略卡淨勝[2]球或以上」有35倍分頭和味，值得進取者小注兼顧。加利李爾