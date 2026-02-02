Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜神鋒一「馬」當先 西維爾必先入球

波盤王
更新時間：08:00 2026-02-02 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-02 HKT

馬略卡 VS 西維爾
Now632台周二凌晨4:00直播
推介：第一隊入球「客隊」 & 同場過關「西維爾首隊入球 & 馬略卡淨勝[2]球或以上」

西維爾重返勝軌，加上組織細膩有助掌控形勢，必可早段控制戰局。該隊有狀態大勇的射手艾哥阿當斯領銜攻堅，有力作客防線不穩的馬略卡時先開紀錄，第一隊入球「客隊」穩開，考慮到客軍亦已連場失球，同場過關的「西維爾首隊入球 & 馬略卡淨勝[2]球或以上」分頭和味，不妨冷敲。

本輪前排13的主隊西維爾，上場聯賽主場2:1擊敗畢爾包，成功為此前1和4負的頹勢止血。事實上，西維爾球員技術上乘，從聯賽場均控球率54.3&及共搏得5次12碼，兩項數據均排西甲第5高已可見一斑。人腳上，射手艾哥阿當斯腳風大順，自非國盃回歸球會後兩場共入3球，尤其作客艾爾切一役，這位尼日利亞國腳於半場後備入替隨即連入兩球，助球隊在落後兩球的劣勢下追和2:2。西維爾鋒線有鬥志旺盛的阿當斯領銜，大有機會領軍先拔頭籌。

然而，西維爾已直落6場未能保持清白之身，加上聯賽作客共失16球，當中有6球是在最後15分鐘內失掉，屬西甲並列第2多，尾段或有崩盤可能，故同場過關的「西維爾首隊入球 & 馬略卡淨勝[2]球或以上」有35倍分頭和味，值得進取者小注兼顧。加利李爾

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
11小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
10小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
11小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
13小時前
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
政情
11小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
2小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
19小時前
90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水
90年代「最強大嫂」陳年舊照出土 「黑珍珠」膚色與今判若兩人 曾因醉駕案成階下囚星途插水
影視圈
23小時前
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
突發
14小時前