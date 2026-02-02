Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜主場不敗英超唯一 黑貓勢煲魚生粥

波盤王
更新時間：07:00 2026-02-02 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-02 HKT

新特蘭 VS 般尼
Now621台周二凌晨4:00直播
推介：讓球主客和 [-1] 和

新特蘭近期敗仗無可厚非，加上地頭固若金湯，遇弱旅反彈可期。該隊有踢法霸道的中鋒波貝比於前線開山劈石下，勢於今晚英超主場一舉攻陷般尼，惟客軍有一定入球能力，又喜獲良將加盟，預料黑貓最多僅勝一球，讓球主客和開出讓一球的「和」開出機會不低，不妨冷敲。

本輪前排英超第11位的主隊新特蘭，近5場各賽僅錄1勝2和2負走勢平平，此其間更只入5球火力偏弱。惟上場作客1:3敗走韋斯咸一役，在主力中場格列沙卡養傷下，球隊由拿手的4231陣式改打442陣式，結果上半場便落後3球，明顯排錯陣情有可原。事實上，黑貓聯賽主場11戰6勝5和，是英超今季唯一一支作東未嘗一敗的球隊，地頭合共只失9球亦僅比榜首雙雄阿仙奴及曼城多1球，足證光明球場牢不可破。

波貝比可作開路先鋒

而新特蘭今場要恢復攻力，中鋒波貝比可堪信賴。這位荷蘭中鋒近5場各賽共入3球腳風甚順，上場對韋斯咸攻入破蛋一球，亦令這位荷蘭國腳聯賽共入5球成全隊之首。特別留意波貝比今季成功爭奪百分比高達50.8%，比英超95%的前鋒還要高。觀乎新特蘭史上頭5位英超入球最多的射手中，32球的戴倫賓特、29球的「長人」昆尼及26球的簡韋恩鐘斯均屬牛高馬大之輩，故孔武有力的波貝比，絕對是黑貓衝鋒陷陣的最佳人選。

良將加盟般尼有力破蛋

至於排英超尾2的客隊般尼，近5場聯賽雖然3和2負未嘗一勝，然而其間在曼聯、利物浦及熱刺身上共入5球，入球能力不容忽視。再者，般尼剛從韋斯咸借入中場禾特普斯，這位前修咸頓隊長球員生涯已入17記罰球屬英超史上第2多，其加盟必令般尼死球威力馬上大增，入球板斧再添一瓣。預料主隊最多只贏一球，讓球主客和開出讓一球的「和」有3.25倍，扒冷一流。加利李爾

