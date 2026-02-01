德甲｜奪「堡」奇兵大勇 史特加「主勝」穩

史特加 VS 弗賴堡

Now638台今晚10:30直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝 / 波膽 2:1 & 3:1

德甲排第5的史特加主場迎戰弗賴堡，史特加近期狀態大勇，聯賽近6戰取得4勝2和的不敗佳績，進攻端火力更是全面爆發，各賽近5場轟入10球。隨着主力射手迪米洛域近期傷癒復出並重拾射門鞋，史特加的前場攻力更有保證。面對作客防守不穩的弗賴堡，主隊贏面高唱入雲，今仗推介讓球盤史特加讓半球/一球「主勝」，波膽可博2:1或3:1。

史特加踏入2026年後表現漸入佳境，特別是進攻線的銳利度令人驚喜。球隊在歇冬期後展現出極強的統治力，包括作客以4:1大勝利華古遜及4:0橫掃雲達不來梅，上輪聯賽更作客3:0輕取慕遜加柏，盡顯強隊本色，更令球隊進一步向前4歐聯席位步步進逼。波斯尼亞前鋒迪米洛域自復出後，前場支點作用明顯，在對法蘭克福一役攻入關鍵入球助球隊3:2險勝。其復出不但直接貢獻入球，更令其餘進攻線上的隊友丹尼斯烏達夫和利維寧等踢得更輕鬆，令球隊在最近5場各項賽事合共攻入10球。今仗憑主場之利，勢必採取主動狂攻對手。

反觀弗賴堡近況平平，聯賽作客表現差，近7場作客僅得1勝。球隊防線錯漏百出，早前曾作客2:6慘敗予拜仁慕尼黑及3:4負於禾夫斯堡，失球數字持續偏高，今訪攻力強橫的史特加恐一分難求。 馬高