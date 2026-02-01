Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜奪「堡」奇兵大勇 史特加「主勝」穩

波盤王
更新時間：08:00 2026-02-01 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-01 HKT

史特加 VS 弗賴堡
Now638台今晚10:30直播
推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝 / 波膽 2:1 & 3:1

德甲排第5的史特加主場迎戰弗賴堡，史特加近期狀態大勇，聯賽近6戰取得4勝2和的不敗佳績，進攻端火力更是全面爆發，各賽近5場轟入10球。隨着主力射手迪米洛域近期傷癒復出並重拾射門鞋，史特加的前場攻力更有保證。面對作客防守不穩的弗賴堡，主隊贏面高唱入雲，今仗推介讓球盤史特加讓半球/一球「主勝」，波膽可博2:1或3:1。

史特加踏入2026年後表現漸入佳境，特別是進攻線的銳利度令人驚喜。球隊在歇冬期後展現出極強的統治力，包括作客以4:1大勝利華古遜及4:0橫掃雲達不來梅，上輪聯賽更作客3:0輕取慕遜加柏，盡顯強隊本色，更令球隊進一步向前4歐聯席位步步進逼。波斯尼亞前鋒迪米洛域自復出後，前場支點作用明顯，在對法蘭克福一役攻入關鍵入球助球隊3:2險勝。其復出不但直接貢獻入球，更令其餘進攻線上的隊友丹尼斯烏達夫和利維寧等踢得更輕鬆，令球隊在最近5場各項賽事合共攻入10球。今仗憑主場之利，勢必採取主動狂攻對手。

反觀弗賴堡近況平平，聯賽作客表現差，近7場作客僅得1勝。球隊防線錯漏百出，早前曾作客2:6慘敗予拜仁慕尼黑及3:4負於禾夫斯堡，失球數字持續偏高，今訪攻力強橫的史特加恐一分難求。 馬高

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
14小時前
巴黎警方搗破針對華人搶劫集團拘11人。（資料圖片）
全國人大代表巴黎寓所失竊 賊人扑頭搶6500萬港元名錶珠寶
即時國際
12小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
18小時前
TVB上位男星北上吸金挑戰體能極限 5天趕拍65集短劇陷「循環地獄」 揭做男一辛酸：精神身體很累
TVB上位男星北上吸金挑戰體能極限 5天趕拍65集短劇陷「循環地獄」 揭做男一辛酸：精神身體很累
影視圈
12小時前
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
20小時前
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
影視圈
16小時前
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
環島中港通優惠！往返蓮塘口岸低至$25起 荃灣/黃大仙/將軍澳/觀塘最密15分鐘一班
旅遊
17小時前
郭羨妮自認難復當年勇 看淡昔日負評：而家舒服好多 13歲女一句話證媽咪決定正確
郭羨妮自認難復當年勇 看淡昔日負評：而家舒服好多 13歲女一句話證媽咪決定正確
影視圈
12小時前