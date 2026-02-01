Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜踢法被動反有利攻「城」 博熱刺「主勝」

更新時間：07:00 2026-02-01 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-01 HKT

熱刺 VS 曼城
推介：讓球 [+0.5/+1] 客勝

熱刺一向攔截硬朗，被動反而可伺機偷襲，加上新援季中終於打出身價，有力與任何球隊抗衡。該隊有鐵血隊長基斯甸羅美路助攻助守下，勢於今晚主場迎戰專屬出氣袋曼城時再踢出驚人表現，讓球開出主隊受讓半球/一球的「主勝」合情合理。

主隊熱刺雖然本輪前英超排名已跌至第14，2026年5場聯賽更只得3和2負的不勝劣績，但其實陣上表現已逐步提升，上輪聯賽作客2:2逼和般尼一役，全場18射11中目標，若非對方門將杜巴夫卡全場作出9次撲救上身，3分早已手到拿來。特別留意，熱刺擅長低位防守，聯賽場均成功攔截20次屬英超廿隊最多，面對善短傳且速率慢的曼城時，反而有利伺機偷襲。

人腳上，從熱刺剛周中歐聯作客兩球淨勝法蘭克福一役，可見去夏引入的球星終見成效，中鋒高路梅安尼先開紀錄，打破個人長達兩個月的入球荒，而中場沙維施蒙斯亦多翻盤球突破，搏得對手5次犯規屬全場最多。

然而，要為熱刺於今場大戰中挺身而出，中堅基斯甸羅美路更能予人信心。這位隊長今季雖已領8黃1紅，兩者均屬英超並列最多，但欠缺紀律不但反映其身先士卒的態度，更可釋放其帶刀侍衛本色，對上4場各賽共交出3入球1助攻，數據猶如鋒線人物，狀態大勇勢令對手難以阻擋。

曼城控制力不強

而客軍曼城雖然位列聯賽次席，但上輪聯賽兩球淨勝狼隊一役，全場11次攻門竟與榜尾的對手同樣多，說服力平平。其實曼城今季已有7場聯賽攻門次數未能多過對手，是哥迪奧拿個人執教生涯以來最多；而藍月今季聯賽場均攻門次數僅比對手多4.7次，亦是哥帥治下的10季中差距最小，統治力未必如想像中強大。再者，雙方近5次各賽對碰曼城只錄2勝3負，包括首回合主場輸0:2，往績上更處下風。讓球開出主隊仍要受讓半球/一球，「主勝」屬合理之選。加利李爾

