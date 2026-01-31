意甲 | 歐聯出局無旁騖 拿玻里誓折紫百合

拿玻里近期防線崩潰，接連在聯賽及歐聯大敗，分別被祖雲達斯及車路士攻入三球，兩戰共失六球，更在歐聯分組賽出局。然而，這隊哀兵現可心無旁騖全力在聯賽搶分，論級數及主場氣勢，拿玻里面對護級份子費倫天拿仍佔優。丹麥前鋒海倫回歸意甲後如獲新生，剛戰歐聯雖敗亦射入信心爆棚的一球，今仗面對近期失球數字驚人的紫百合防線，大有機會數糊，推介拿玻里讓半球一球「主勝」兼入球大細2.5球「大」。馬高



拿玻里在聯賽仍保持7勝3和的不敗佳績，但近期在傷兵潮下，後防表現的確欠穩，上仗歐聯生死戰主場2:3僅負車路士，以及聯賽0:3慘敗予祖雲達斯腳下。幸好進攻端仍有亮點，今季由曼聯外借加盟的「新夏蘭特」海倫重返意甲後，表現脫胎換骨，擺脫在英超的低迷，今季各賽已攻入雙位數入球。這名22歲射手剛戰對車路士，更在禁區入楔勁射破網，盡顯頂級射手觸覺。他在前線的衝擊力，將是撕破客軍防線的關鍵武器。



對手費倫天拿今季淪為護級球隊，目前仍處降班區。最近二連敗終斷早前的復甦走勢，近6場賽事狂失9球，防線穿窿，今訪拿玻里恐難逃大敗。



馬高推介

讓球 [-0.5/-1] 主勝 / 入球大細 2.5球 大

Now638台周日凌晨1:00直播