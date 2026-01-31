Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 | 占士加拿掃蕩力強 愛華頓防守唔失「禮」

更新時間：07:00 2026-01-31 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-31 HKT

愛華頓近期在莫耶斯麾下表現回穩，防守方面顯著改善，今季已累積9場聯賽「零封」對手，防守數據高踞英超第2位，韌性極強。中場大將占士加拿今季各項防守數據均由量變到質變，其在中場驚人的掃蕩力與無限活力，成為防線前的屏障。面對近況飄忽的白禮頓，拖肥糖受讓一球形勢極佳，推介讓球主客和「客勝」。馬高

莫耶斯重塑愛華頓防線

愛華頓在作客表現脫胎換骨，近6場英超作客賽事中，竟錄得5場保持清白之身，包括早前作客1:0擊敗主場13連勝的阿士東維拉，足以證明莫耶斯領軍的球隊的抗壓力已大幅提升。除了防守「企穩」，前線新星泰亞路巴利近期亦腳風轉順，近5場聯賽攻入4球，成為球隊穩定的入球點。他在上仗對列斯聯時更展現出精湛射術，憑一記乖巧的笠射建功，其高效的反擊能力將是愛華頓今仗在客場搶分的關鍵武器。


拖肥糖的防守表現佳跟中場核心占士加拿今季的表現息息相關，其個人表現可用「突飛猛進」來形容，已成為中場的定海神針。占士加拿今季已錄得836次高強度壓逼，該項數據不單冠絕全隊，更在英超非後衛球員中名列前茅。此外，他今季已累積111次攔截及347次奪回控球權，防守覆蓋範圍極廣。在擊敗維拉一役，他單場交出7次剷截及4次攔截的統治級數據，當選全場最佳。加上他剛與球會續約，士氣有加乘，其在中場不知疲倦的跑動，勢必令白禮頓的組織寸步難行。


主隊白禮頓近況極之不穩，近10場聯賽僅得1勝，狀態飄忽。上仗對富咸在領先下慘遭2:1反勝，防線在比賽末段往往出現致命失誤。面對防守硬淨且反擊銳利的愛華頓，「海鷗」今仗恐怕難言穩勝。

馬高推介

白禮頓 1:1 愛華頓

半場：0:1

Now 622今晚11:00直播

↓立即下載星島頭條App↓

