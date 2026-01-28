歐聯｜攻力及時回復 老婦人必降「摩」

摩納哥 VS 祖雲達斯

Now646台周四凌晨4:00直播

推介：主客和客勝

祖雲達斯近期氣勢如虹，剛於意甲以3:0大勝衛冕的拿玻里，近6仗入13球僅失2球，攻守兼備。球隊隊長文路爾盧卡迪利剛達成意甲300場里程碑，狀態正值巔峰，上仗更交出助攻，在中場指揮若定。反觀摩納哥近期表現一蹶不振，加上防線穿窿，今場歐聯作客祖雲達斯贏面極高，推介主客和客勝。

細看祖雲達斯近期數據，球隊在新帥史巴列堤帶領下進攻火力急升。近6場錄得4勝1和佳績，場均攻入超過2球。前線的約拿芬大衛及基倫耶迪斯腳風極順，對拿玻里一役全場12次射門6次中框，轉化率極高。相比之下，摩納哥在法甲及歐聯雙線崩潰，近6場狂失14球，包括被皇家馬德里大炒1:6。祖雲達斯目前的攻力足以撕破主隊豆腐渣防線，全取3分毫無懸念。

文路爾盧卡迪利今季表現脫胎換骨，被形容為「沉默的領袖」。剛滿28歲的他剛完成意甲300場上陣紀錄，這名意大利國腳是今季意甲傳球王，以1271次成功傳球排名聯賽第一，傳球成功率高達89%。防守端同樣亮眼，以328次重奪球權排名意甲第2。雖然他今季未有入球，但場均1.3次關鍵傳球及剛對拿玻里交出的精妙助攻，證明他是祖雲達斯攻守轉換的核心節拍器，今場將繼續主宰中場，保證控球優勢。

摩納哥法甲僅排第10

摩納哥近況只能用慘不忍睹形容，近5場各賽錄得1和4負，完全忘記贏波滋味。球隊在法甲僅排第10，近兩次主場更連續以1:3落敗，在歐聯聯賽階段得失球差為負6，士氣跌至谷底，今場睇怕凶多吉少。兩軍近況有別，簡單取主客和客勝即可。馬高