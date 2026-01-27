德甲｜萊比錫殺得聖起 零封贏波有盈「利」

聖保利 VS RB萊比錫

Now 639台周三凌晨3:30直播

推介：波膽0:2 & 0:3

RB萊比錫作客復勇，加上後防經常可以力保不失，今場面對弱旅零封可期。球隊有身材高大的中鋒羅梅路於前線開山劈石，勢可於今晚德甲的作客賽事，一舉擊敗攻力極弱的聖保利，不妨以波膽0:2及0:3作對碰。

客軍RB萊比錫賽前排德甲第5，踏入季中曾經歷一段反覆期，尤其是歇冬前3場作客賽事僅得1和2負的不勝劣績，令球隊由雄霸8周的次席跌至現時的第5。猶幸上場聯賽遠征海登咸終贏3:0，打破作客頹勢，而且該仗控球率高達74%，並有625次成功傳球，比對手多出465次，完全控制大局。既已打破作客心魔，今場有力在客場回復應有水平。同時，RB萊比錫今季聯賽保持9場不失球屬德甲第2多，防線可堪信賴。

而RB萊比錫要作客連勝，前線必定要有開路先鋒，此人非中鋒羅梅路莫屬。這位巴西中鋒歇冬後3場攻入兩球，狀態大勇，而且今季14場聯賽共入6球交出3助攻，除自己硬闖外，亦擅長與隊友配合。特別要留意，雖然羅梅路擁有1.93米的身高，但攻入的6球當中，只有一球是頭槌，其餘全部用腳射入，可謂粗中帶幼，而且上場3球擊敗海登咸一役竟有2次成功攔截，可見作為前鋒的羅梅路連防守亦十分投入，令對手防不勝防。

主隊聖保利則排德甲尾2，主場8戰僅入8球屬全德甲最少，加上聯賽合共只創造25次黃金機會及預期入球值14.3，兩項進攻數據同屬德甲包尾，火力明顯不足。近期竟用上防守中場藤田讓瑠串演右翼，可見球隊為解決攻力不足而亂石投林，今場破蛋無望。看好客軍有力贏波兼零封，波膽0:2及0:3對碰一流。加利李爾