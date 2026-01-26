Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜維羅納善穩守 半場坐和望贏

波盤王
更新時間：08:00 2026-01-26 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-26 HKT

維羅納 VS 烏甸尼斯
Now638台周二凌晨3:45直播
推介：半場讓球 [0] 主勝

維羅納表現並非如排名般差，加上防守數據不俗，有力守住半場。該隊有老路縱橫的中場加利亞甸尼落力掃蕩下，有力於今晚意甲換邊前對主力缺陣的烏甸尼斯時不落下風，半場讓球平手盤的「主勝」十分穩陣，可作全日重心。

主隊維羅納雖然只排意甲尾2的，但預期進球值22.1其實排聯賽第11高，預期得失球值亦只有負4.2球，與現在負17球相距甚遠，兩項數據都反映球隊實際表現其非如此不堪。同時，維羅納不少防守數據都在意甲名列前茅，包括10.7次成功搶斷及18.4次成功攔截分別排意甲第1及第2多。防守中場加利亞甸尼更是其中表表者，聯賽場均2.5次成功搶斷屬意甲眾將之首，上場作客克雷莫納亦作出4次搶斷，助球隊作客悶和，更令對手半場沒有中目標攻門，可見其掃蕩能力之高。

而排第10的客軍烏甸尼斯則對上6場各賽未能保住清白之身共失11球，當中6球屬上半場失掉，明顯早段不集中。再者，烏軍進攻核心尼高路辛尼奧路上仗養傷，即主場0:1負國際米蘭，上半場更只有1射，可見其缺陣對攻力影響甚大。半場讓球只開出平手盤，「主勝」可封蝕本門，當然直取。加利李爾

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
10小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
23小時前
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
股市
3小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
14小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
12小時前
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
即時中國
1小時前
尼帕病毒暫時無藥可治。法新社
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
即時國際
17小時前
英超｜曼聯3：2阿仙奴升第四 槍手榜首優勢收窄至4分。路透社
英超｜曼聯3：2阿仙奴升第四 槍手榜首優勢收窄至4分
足球世界
6小時前