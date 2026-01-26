意甲｜維羅納善穩守 半場坐和望贏

維羅納 VS 烏甸尼斯

Now638台周二凌晨3:45直播

推介：半場讓球 [0] 主勝

維羅納表現並非如排名般差，加上防守數據不俗，有力守住半場。該隊有老路縱橫的中場加利亞甸尼落力掃蕩下，有力於今晚意甲換邊前對主力缺陣的烏甸尼斯時不落下風，半場讓球平手盤的「主勝」十分穩陣，可作全日重心。

主隊維羅納雖然只排意甲尾2的，但預期進球值22.1其實排聯賽第11高，預期得失球值亦只有負4.2球，與現在負17球相距甚遠，兩項數據都反映球隊實際表現其非如此不堪。同時，維羅納不少防守數據都在意甲名列前茅，包括10.7次成功搶斷及18.4次成功攔截分別排意甲第1及第2多。防守中場加利亞甸尼更是其中表表者，聯賽場均2.5次成功搶斷屬意甲眾將之首，上場作客克雷莫納亦作出4次搶斷，助球隊作客悶和，更令對手半場沒有中目標攻門，可見其掃蕩能力之高。

而排第10的客軍烏甸尼斯則對上6場各賽未能保住清白之身共失11球，當中6球屬上半場失掉，明顯早段不集中。再者，烏軍進攻核心尼高路辛尼奧路上仗養傷，即主場0:1負國際米蘭，上半場更只有1射，可見其缺陣對攻力影響甚大。半場讓球只開出平手盤，「主勝」可封蝕本門，當然直取。加利李爾