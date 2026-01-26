英超｜意外去除毒瘤 愛華頓必「斯」殺

愛華頓 VS 列斯聯

Now621台周二凌晨4:00直播

推介：主客和主勝

愛華頓主力停賽卻因禍得福，加上攻勢一針見血，贏波條件皆已符合。該隊有攻守兼備的占士加拿控制中場下，勢於今晚英超主場力克作客例牌腳軟的列斯聯，有2.44倍的主客和主勝十分抵買，萬勿錯過。

本輪前排英超第10的主隊愛華頓，對上5場各賽法定時間錄2勝2和1負，然而當中卻有玄機。主力中堅米高堅尼於其間兩場正選披甲只獲1和1負，包括主場2:4大敗於賓福特，及1:1被榜尾狼隊逼和；而拖肥在堅尼缺陣的其餘3場反而收穫2勝1和，上輪聯賽更作客1:0力克高踞第3的阿士東維拉，表現不跌反升。

歸根究柢，愛華頓領隊莫耶斯在堅尼缺陣的3仗，將身材高大的積克奧拜恩從右閘移任中堅，其空缺則以尼敦柏達臣出任，兩人回到各自的最佳位置，立即助球隊不斷搶分。特別留意拖肥在此3仗創造的黃金機會都比對手多，可見球隊意外地去除毒瘤。恰巧今場堅尼繼續坐波監，絕對是塞翁失馬，愛華頓表現反而更有保證。加上中場占士加拿狀態大勇，近5場貢獻2入球1助攻，贏維拉一仗又作出7次成功攔截屬全場最多，攻守兼備，定可填補已直落7場食白果的基亞利殊養傷空缺，領軍繼續贏波。

列斯聯作客表現差

至於作客的列斯聯本輪前僅排聯賽第16位，與一般只靠主場搶分的升班馬作風無異，作客11戰只錄1勝3和7負，唯一勝仗只從榜尾狼隊身上取得，遠征表現無甚說服力。尤其列斯聯在英超對上一次作客對紐卡素時，法定時間仍領先3:2，但補時居然連失兩球反負3:4，明顯離開主場時越怕輸越出事。今場主隊贏波條件已齊備，主客和主勝有2.44倍分頭不俗，一於直取。加利李爾