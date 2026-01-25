意甲｜卡斯托域有功架 阿特蘭大必斬「馬」

阿特蘭大 VS 帕爾馬

Now 638今晚10:00直播

推介：讓球 [-1/-1.5] 主勝

阿特蘭大主場火力穩健，近8場主場錄6勝入15球，前鋒卡斯托域近況大勇，近4場僅180分鐘已攻入4球，成為球隊最具威脅的得分點。今仗面對攻力疲弱、排名下游的帕爾馬，其衝擊力足以撕破對手防線。讓球盤阿特蘭大讓一球／球半，「主勝」依然值得追捧。

主隊阿特蘭大在新帥柏拿甸奴上任後迅速反彈，10場聯賽錄6勝1和3負，勝率由18%急升至60%，重回正軌。雖然剛在歐霸意外落敗，但近8場主場仍錄得6勝，勝率高達75%，場均接近2球的入球率亦反映其主場攻勢強橫。球隊在柏拿甸奴麾下進攻組織重現昔日流暢度，預期入球達30.2排第6，只要前鋒線把握力再提升，入球數字仍有上升空間。

黑山前鋒卡斯托域重獲正選後火力全開，今季已錄5球3助攻，成為隊內進攻數據第一人。他除埋門把握力強，身體對抗、衝刺能力及與隊友配合均非常契合阿特蘭大的立體進攻體系，是今場最具決定性的關鍵人物。

客軍帕爾馬近況依然低迷，近5場聯賽僅得1勝3和1負，其中3場食白果，攻力為意甲最差，21場僅入14球，場均射正次數亦排包尾，難以對阿特蘭大構成威脅。面對主場強勢的女神，帕爾馬難逃一敗。馬高