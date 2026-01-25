英超｜空霸馬古尼擋「槍」 曼聯「客勝」值博

阿仙奴 VS 曼聯

Now621、611台周一凌晨0:30直播

推介：讓球 [+1] 客勝

曼聯易帥後鹹魚翻生，進攻銳利度逐漸提升，表現有望再進一步。該隊有制空力強的中堅哈利馬古尼鎮守中路下，有力於今晚英超作客智者千慮的阿仙奴時至少可保不敗，讓球受讓一球的「客勝」十分穩陣。

卡域克領軍即反彈

本輪前排英超第5的客隊曼聯，上場由看守領隊卡域克領軍便馬上反彈，主場2:0擊敗曼城揚威打吡，而且大部分進攻數字均如黃金機會6:0般輾壓藍月，贏得極具說服力。事實上，自曼聯擺脫前任領隊艾摩廉後，近兩場英超錄得場均預期入球值4.81、射門次數41次和中目標攻門17次，3項數據悉數排聯賽第一，可見紅魔改打4後衛陣式後，進攻更爽快直接，可觀性亦提高不少。

既然曼聯已找到適當系統發揮最大火力，要繼續爆冷就要改善後防表現，而此人非中堅哈利馬古尼莫屬。這位前隊長一向空中威力強勁，除可剋制對手死球高點外，從剛復出的兩場就能每場各接應一次死球作頭槌攻門可見一斑，兩方禁區都有極大影響力。特別留意32歲的馬古尼將於今季季尾約滿，據傳紅魔高層只願開出1+1短約，代表他需爭取表現為自己增加談判籌碼，鬥心毋庸置疑。

阿仙奴聯賽兩連和

至於排榜首的主隊阿仙奴，其實已聯賽2連和，只不過其他競爭對手如曼城、阿士東維拉及利物浦同樣失分甚至輸波，才令球隊今周反將聯賽榜領先優勢擴大到7分。再者，兵工廠今季與聯賽前5球隊交手成績為2勝2和2負，面對前列球隊多數保守，若非對手失準甚少大勝。本欄上周已成功貼中阿仙奴作客森林失分，今次食髓知味，一於再取讓球受讓一球的「客勝」。加利李爾