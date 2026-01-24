U23亞洲盃 | 中日終極對決 國足成敗繫神盾李昊

U23亞洲盃決賽將上演一場矚目的矛盾大戰，由中國U23對陣日本U23。

首次殺入此項賽事決賽的國足U23，在「最強之盾」門神李昊的神勇帶領下，經五場激戰仍保未失一球。國足今仗將面對賽事攻力最強，已攻入12球的日本U23，勝負關鍵在於能否限制其已交出了2個入球和3次助攻的「最利之矛」佐藤龍之介。面對強敵，國足U23或難在法定時間贏波，亦絕非沒有一戰之力，最多輸一球，推介讓球主客和客讓一球的「和」。 馬高

守強攻弱欠贏波本錢



中國U23能夠歷史性地闖入決賽，依靠的是集中力甚佳的防守體系。在主教練安東尼奧的5-3-2戰術佈置下，防守組織極為嚴密。晉級之路上，國足在D組以1勝2和、入1球失0球的成績首名出線；八強對烏茲別克，在120分鐘激戰後以0:0互交白卷，最終憑互射十二碼驚險晉級；四強更在戰術忽然變陣，以主攻踢法令越南無所適從，最終以3:0橫掃對手。

國足在五場比賽合計510分鐘力保不失，門將李昊在整個賽事以28次成功撲救，絕對是球隊的頭號功臣，後防大將彭嘯場均貢獻7.8次解圍，同樣出色。然而，數據亦反映了球隊缺贏波本錢，5戰入4球，平均每場只有2.2次射門中目標，攻力相當疲弱。決賽面對進攻火力全開的日本隊，國足U23能否延續防守神話，甚至創造奇蹟，門將李昊的臨場發揮將是關鍵中的關鍵。

佐藤龍之介質素超羣



衛冕冠軍日本U23的攻力無庸置疑，至今總共攻入12球，場均入球超過2球，是賽事中攻擊力最強的隊伍。前場核心，進攻中場佐藤龍之介在今屆賽事中個人以2個入球和3次助攻，合共5個直接參與入球，成為賽事進攻之王，其盤帶、傳送和創造力均屬頂級，是日本傳控體系的大腦。日本隊的進攻模式多樣，技術上佔明顯優勢，贏面仍高。惟日本媒體及球迷亦指出，球隊在身體對抗和防空能力上存在不足，這或會成為中國隊利用身高優勢進行高空轟炸的突破口。

綜合兩隊能力看，國足難贏亦不致大敗，只是若先落後，或欠主攻本錢，以一球之差落敗機會稍高，推介讓球主客和客讓一球的「和」。



馬高推介

讓球主客和 [-1] 和

HOY 77台今晚11:00直播