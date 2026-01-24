意甲 | 新星上位火力升 科木「主勝」無甩「拖」
發佈時間：07:00 2026-01-24 HKT
科木近期狀態大勇，攻力尤佳，近6戰豪取12個入球，其中3仗更攻入3球。球隊的克羅地亞翼鋒巴杜連拿近期表現突出，頻頻取得入球和助攻，迅速崛起，焦點所在，在首循環對陣拖連奴時已取得入球，協助球隊以5:1大勝。今仗科木挾主場之利，絕對有力再次大勝，讓球盤讓一球「主勝」是值捧。馬高
科木今季的攻擊力強勁，是意甲其中一支火力最強隊伍。近6仗每仗皆有入球，包括3:0大勝拉素、比薩及萊切。除了今季光茫四射的進攻核心歷高柏斯，另一名技術出眾的進攻球員近期亦火速冒起。翼鋒巴杜連拿近3場搶得正選席位，共交出2入球和2次助攻，上仗對拉素以一己之力射入世界波，領軍大勝，質素極高。22歲的克羅地亞今季實際上陣時間僅逾400分鐘，已交出3入球和2次助攻，在前場奪回控球次場亦是全隊之首，攻守兼備的特性極為全面，今仗必成焦點所在。
相比之下，拖連奴的表現則乏善可陳。近6場輸4場，共失10球。面對攻力強橫、士氣高昂的科木，恐怕是凶多吉少，難逃再次大敗的厄運。
馬高推介
讓球[-1] 主勝
Now 639今晚10:00直播
