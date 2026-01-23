U23亞洲盃｜入球輸出穩定 越南坐和望贏

越南U23 VS 南韓U23

HOY 76台今晚11:00直播

推介：讓球 [+0.5/+1] 主勝

越南U23在U23亞洲盃表現出色，雖然4強不敵中國，但整體戰績及強大攻擊力依然令人眼前一亮。該隊在分組賽3戰全勝，其中前鋒阮廷北今屆已取得3個入球，把握力極強，面對名大於實的南韓U23，不難取得正面賽果，推介讓球盤受讓半球/一球的「主勝」。

越南U23在今屆賽事展現令人驚喜的進攻火力，儘管在4強以0:3不敵國足，仍在5場攻入8球，場均入球數達1.6，位列賽事之首。越南在分組賽和8強中均有入球，包括以2:0擊敗於8強打和日本的約旦，可見全隊充滿活力和侵略性。年僅21歲的前鋒阮廷北在本屆賽事已攻入3球並貢獻1次助攻，是球隊的首席射手，近乎每90分鐘便入1球的輸出，極具效率。這名天才橫溢的小將從一個曾因身形矮小被踢出青年軍的球員，憑後天努力成長為球隊的絕對核心，其奮鬥故事亦為人津津樂道。

傳統勁旅南韓U23在今屆賽事的表現失色，近8戰場均失1.38球，防線並不穩固。上仗在4強戰中以0:1不敵平均年齡比自己小兩歲的日本U21隊，更被國內媒體嚴厲批評為「戰術不明，攻守皆弱」，備受壓力，這對年青球員打擊更大。馬高