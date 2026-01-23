Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

U23亞洲盃｜入球輸出穩定 越南坐和望贏

波盤王
更新時間：07:00 2026-01-23 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-23 HKT

越南U23 VS 南韓U23
HOY 76台今晚11:00直播
推介：讓球 [+0.5/+1] 主勝

越南U23在U23亞洲盃表現出色，雖然4強不敵中國，但整體戰績及強大攻擊力依然令人眼前一亮。該隊在分組賽3戰全勝，其中前鋒阮廷北今屆已取得3個入球，把握力極強，面對名大於實的南韓U23，不難取得正面賽果，推介讓球盤受讓半球/一球的「主勝」。

越南U23在今屆賽事展現令人驚喜的進攻火力，儘管在4強以0:3不敵國足，仍在5場攻入8球，場均入球數達1.6，位列賽事之首。越南在分組賽和8強中均有入球，包括以2:0擊敗於8強打和日本的約旦，可見全隊充滿活力和侵略性。年僅21歲的前鋒阮廷北在本屆賽事已攻入3球並貢獻1次助攻，是球隊的首席射手，近乎每90分鐘便入1球的輸出，極具效率。這名天才橫溢的小將從一個曾因身形矮小被踢出青年軍的球員，憑後天努力成長為球隊的絕對核心，其奮鬥故事亦為人津津樂道。 

傳統勁旅南韓U23在今屆賽事的表現失色，近8戰場均失1.38球，防線並不穩固。上仗在4強戰中以0:1不敵平均年齡比自己小兩歲的日本U21隊，更被國內媒體嚴厲批評為「戰術不明，攻守皆弱」，備受壓力，這對年青球員打擊更大。馬高

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
18小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
18小時前
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
20小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
15小時前
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂
影視圈
10小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月稱「基本冇再收過詐騙電話」 即睇分享教學！
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月「基本冇再收過詐騙電話」（附教學）
生活百科
16小時前
尖沙咀酒店謀殺及企圖自殺案 夫右頸刀傷致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕
突發
8小時前