法甲｜聖日耳門發力 最少可贏兩球

歐塞爾 VS 巴黎聖日耳門

Now643台周六凌晨3:00直播

推介：讓球主客和 [-1] 客勝

巴黎聖日耳門近期在法甲錄4連勝攻入13球，攻擊力回復最佳水平，縱上仗在歐聯作客士砵亭，在佔盡75%控球權及多達28次射門的絕對優勢下，仍不幸以1:2落敗，但敗仗無損其聯賽強勢。金球獎得主前鋒奧士文尼迪比利近5仗入4球，盡顯級數。今仗面對聯賽榜尾2兼4連敗的歐塞爾，迪比利勢領軍開殺戒，讓球主客和讓一球「客勝」穩陣。

隨着主力球員們陸續傷癒復出，巴黎聖日耳門的戰鬥力顯著提升，在聯賽重現王者霸氣。上仗聯賽於主場以3:0輕鬆擊敗里爾，其中迪比利個人梅開二度。球隊近4場聯賽全勝，合共轟入13球之多，漸回復上季恐怖火力。雖然周中歐聯意外不敵士砵亭，但比賽中PSG有兩球被判詐胡，在佔盡75%控球權及多達28次射門的絕對優勢下落敗，只因運氣稍差，未能反映球隊的真實狀態。回到本土聯賽，面對實力次一班的歐塞爾，PSG絕對有力延續勝軌，並以一場大勝吐烏氣。

前鋒奧士文尼迪比利最近一個月傷癒重回正選陣容，近5次正選入5球兼有2次助攻，表現光芒四射盡顯其金球獎級數。這位法國國腳上仗聯賽對里爾獨取兩球，繼而在對士砵亭時取得入球卻被判詐胡，但仍交出助攻，其作用和卡士絕非干卡路拉莫斯可比。迪比利今季在法甲上陣10場中只有5次正選，但已攻入5球，反映其極強的把握力，加上本身盤扭成功率高，在邊路極具威脅，面對歐塞爾積弱的防線，料能輕易撕破對手防線，再添進帳。

歐塞爾走勢極頹

主隊歐塞爾今季深陷入降班漩渦，目前僅以得失球差位列尾2的17位，近況慘不忍睹，在各賽已4連敗，近6場共失11球，防線錯漏百出，面對實力、狀態和士氣均遠勝的聖日耳門難逃大敗。讓球主客和開出客隊讓一球亦無有怕，直取「客勝」。馬高