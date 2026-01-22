歐霸｜伊高斯誠意足 作客坐和望贏

尼斯 VS 伊高斯

香港時間周五凌晨4:00開賽

推介：讓球主客和 [+1] 客勝

伊高斯對待歐戰態度積極，而且十分擅長打逆境波，面對任何對手都有力破門。該隊有把握力極強的射手米蘭史密於前線落力鑽營下，勢於今晚歐霸作客走勢極頹的尼斯時坐和望贏，讓球主客和受讓一球的「客勝」開出機會不低，單頭或過關皆宜。

排歐霸第28的客隊伊高斯，雖然只憑去屆荷蘭盃冠軍歷史性晉身正賽圈，但表現時有驚喜，曾主場2:1反勝英超3哥阿士東維拉，而上場作客亦只1:2僅敗於法甲排第4的里昂，即使落敗亦惹人好感。歸根究柢，伊高斯對待歐戰十分認真，正選陣容與聯賽分別不大，加上賽事的兩場勝仗均是先落後再反勝，鬥志十足，這支歐霸初哥顯然一心表現自己，並未如其他主流聯賽球會般有太多體力顧慮。

近況上，伊高斯已直落5場各賽悉數打和，包括上周六荷甲作客傳統勁旅阿積士，又是在落後兩球下追和2:2，可說是逆境波專家。人腳上，今季更有射手米蘭史密的冒起，這位22歲前鋒今季各賽只共入10球，比去季只入3球有長足進步，而且近兩場共入兩球，狀態一流。特別留意史密於荷甲及歐霸的9個入球，全數在禁區內射入，加上步大力雄的體格，有力在危險位置威脅對方大門。

尼斯易帥仍大敗

至於在36隊中包尾的主隊尼斯，不但歐霸6戰全敗，法甲18隊亦低見尾4，大幅走樣。近況上，近13場各賽慘吞10敗，即使季中換上曾執教英超修咸頓及李斯特城的佩爾出任主帥亦毫無起色，上周六作客中游分子圖盧茲亦要慘敗1:5，不宜高估。今場預料客隊有力搶分，讓球主客和受讓一球的「客勝」有1.85倍分頭合理，可作全日重心。加利李爾