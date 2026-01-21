歐聯｜恃勇無懼遠征 馬體會客勝穩

加拉塔沙雷 VS 馬德里體育會

Now643台周四凌晨1:45直播

推介：讓球主客和客勝

馬德里體育會近期戰績穩定，5戰錄3勝1和1負僅失3球，穩定性極佳。挪威前鋒阿歷山大索洛夫近4場入3球，把握力強。主場的加拉塔沙雷在歐聯賽事中攻擊力相對疲弱，馬體會憑藉其穩定的防守和前鋒級數，有望作客場全取3分，主客和直取客勝。

客軍馬體會近況甚佳，近5場取得3勝，其中3場更成功零封對手，防線穩定度遠勝季初階段。前鋒阿歷山大索洛夫的狀態更是來得及時，這位挪威國腳在今季各賽共入8球，其中6球則在近10場取得，包括近3場正選皆取得入球，包括在西班牙超級盃射破皇馬大門。而今屆在歐聯賽事中，這名身高達1.93米的中鋒時有斬獲，在對狀態大勇的燕豪芬時交出1入球和1助攻，以3:2作客贏波，在硬仗中表現出色。憑索洛夫強勁衝擊力和敏銳的門前觸覺，極有可能成為決定今場比賽勝負的關鍵人物。

主隊加拉塔沙雷在歐聯的攻擊力則顯得相對薄弱，在6場歐聯比賽中僅入8球，加上射手域陀奧森漢剛從非洲國家盃歸隊，未必趕及上陣，鋒力更成疑。馬德里體育會絕對值得看高一線。馬高