Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜恃勇無懼遠征 馬體會客勝穩

波盤王
更新時間：08:00 2026-01-21 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-21 HKT

加拉塔沙雷 VS 馬德里體育會
Now643台周四凌晨1:45直播
推介：讓球主客和客勝

馬德里體育會近期戰績穩定，5戰錄3勝1和1負僅失3球，穩定性極佳。挪威前鋒阿歷山大索洛夫近4場入3球，把握力強。主場的加拉塔沙雷在歐聯賽事中攻擊力相對疲弱，馬體會憑藉其穩定的防守和前鋒級數，有望作客場全取3分，主客和直取客勝。

客軍馬體會近況甚佳，近5場取得3勝，其中3場更成功零封對手，防線穩定度遠勝季初階段。前鋒阿歷山大索洛夫的狀態更是來得及時，這位挪威國腳在今季各賽共入8球，其中6球則在近10場取得，包括近3場正選皆取得入球，包括在西班牙超級盃射破皇馬大門。而今屆在歐聯賽事中，這名身高達1.93米的中鋒時有斬獲，在對狀態大勇的燕豪芬時交出1入球和1助攻，以3:2作客贏波，在硬仗中表現出色。憑索洛夫強勁衝擊力和敏銳的門前觸覺，極有可能成為決定今場比賽勝負的關鍵人物。

主隊加拉塔沙雷在歐聯的攻擊力則顯得相對薄弱，在6場歐聯比賽中僅入8球，加上射手域陀奧森漢剛從非洲國家盃歸隊，未必趕及上陣，鋒力更成疑。馬德里體育會絕對值得看高一線。馬高 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
17小時前
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
10小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
15小時前
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
13小時前
孭B跑渣馬男子來自廣西比賽後已離港 警接報疑涉虐兒 正聯絡來港助查
突發
12小時前
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
影視圈
16小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
20小時前