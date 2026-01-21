Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜馬賽氣勢如虹 「主勝」最有「利」

更新時間：07:00 2026-01-21 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-21 HKT

馬賽 VS 利物浦
Now643台周三凌晨4:00直播
推介：讓球主客和 [+1] 主勝

馬賽在踏入2026年展現強勁的攻擊力，近5仗狂轟20球，場均入球高達4球。其中，前鋒格連活特狀態火熱，其間個人獨取5球，包括在法國盃上演帽子戲法，今仗勢必成為利物浦防線的心腹大患。作客的紅軍近期則受困於體能問題，近況一般，今仗作客隨時陷於苦戰。讓球主客和信馬賽受讓一球「主勝」。

馬賽今季在法甲表現突出，18輪聯賽後攻入41球，火力冠絕群雄，目前高踞聯賽榜第3位。球隊在主場的表現尤其強勢，聯賽主場勝率超過六成，場均攻入近3球。事實上，馬賽今季已證明有力與歐洲頂級勁旅周旋，月初於法國超級盃與班霸巴黎聖日耳門激戰2:2，最終僅在互射12碼階段落敗。另外在今屆歐聯分組賽中，更曾主場以2:1力克英超球隊紐卡素，證明無懼來自英超的挑戰。

格連活特今季的表現光芒四射，在聯賽已為馬賽貢獻12個入球和3次助攻，兩項數據均在隊內名列前茅，今季各賽上陣26次更入20球和交出6個助攻，場均1個直接參與入球的數字極為誇張。這名前曼聯球星近7戰共射入9球，腳風和狀態明顯正值巔峰，在今仗面對舊日的死敵可望交出好表現。

除了格連活特，馬賽陣中亦不乏擁有豐富英超及歐聯經驗的戰將，例如曾效力阿仙奴及車路士的奧巴美揚、前熱刺中場賀積查治、以及曾征戰英超的艾馬臣、阿古特等，其經驗對球隊在硬仗中爭勝將有莫大幫助。

利物浦疲態盡現

利物浦近期飽受密集賽程影響，連續經歷多場硬仗後，球員體能已響起警號，狀態明顯回落。球隊在過去一個月需要應付聯賽、本地盃賽及歐洲賽事，疲態畢露，近5場1勝4和，苦苦掙扎。相比之下，馬賽今仗在主場以逸待勞，絕對有力在利物浦身上取得理想戰果。馬高

