歐聯 | 熱刺衰開有條路 慎防黃蜂「尾後」針

多蒙特在歐聯仍有力爭前8取直接出線席位，然而近仗在德甲經常入局甚遲，要靠補時入球搶分。可幸鋒線仍有近期腳風甚順的前鋒卡廉艾迪耶美壓陣，料今仗在歐聯作客3連敗的熱刺時，此子可在尾段助蜜蜂兵團絕殺對手，半全場博「和客」屬扒冷佳品。加利李爾

客隊多蒙特賽前排歐聯第10，在剩餘兩輪比賽的情況下，仍有不低的機會爭奪前8而直接出線淘汰賽。特別在於，多蒙特在近3輪的德甲賽事共入9球，當中卻有4球是來自最後15分鐘，包括主場憑補時6分鐘的入球，主場3:2絕殺聖保利，以及同樣於補時6分鐘的士哥，作客3:3逼和法蘭克福保住1分，反映出蜂軍往往是在補時階段，最有能力扭轉局面。

多蒙特今場要繼續施展神來之筆，鋒線必靠近況不俗的前鋒卡廉艾迪耶美。這位24歲前鋒於贏聖保利一役，貢獻入球助攻各一，能傳善射不容小覷。

至於今場主隊熱刺，在剛輪聯賽於主場1:2負於尾三的韋斯咸，近5場各賽2和3負，走勢極頹，加上領隊法蘭克備受下台壓力，在軍心渙散的氣氛下，或讓客隊多蒙特在尾段有機可乘，有見半全場「和客」的分頭不俗，絕對值博。

加利李爾推介

半全場 「和客」

Now639台周三凌晨4:00直播