Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯 | 熱刺衰開有條路 慎防黃蜂「尾後」針

波盤王
更新時間：07:00 2026-01-20 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-20 HKT

多蒙特在歐聯仍有力爭前8取直接出線席位，然而近仗在德甲經常入局甚遲，要靠補時入球搶分。可幸鋒線仍有近期腳風甚順的前鋒卡廉艾迪耶美壓陣，料今仗在歐聯作客3連敗的熱刺時，此子可在尾段助蜜蜂兵團絕殺對手，半全場博「和客」屬扒冷佳品。加利李爾

客隊多蒙特賽前排歐聯第10，在剩餘兩輪比賽的情況下，仍有不低的機會爭奪前8而直接出線淘汰賽。特別在於，多蒙特在近3輪的德甲賽事共入9球，當中卻有4球是來自最後15分鐘，包括主場憑補時6分鐘的入球，主場3:2絕殺聖保利，以及同樣於補時6分鐘的士哥，作客3:3逼和法蘭克福保住1分，反映出蜂軍往往是在補時階段，最有能力扭轉局面。

多蒙特今場要繼續施展神來之筆，鋒線必靠近況不俗的前鋒卡廉艾迪耶美。這位24歲前鋒於贏聖保利一役，貢獻入球助攻各一，能傳善射不容小覷。

至於今場主隊熱刺，在剛輪聯賽於主場1:2負於尾三的韋斯咸，近5場各賽2和3負，走勢極頹，加上領隊法蘭克備受下台壓力，在軍心渙散的氣氛下，或讓客隊多蒙特在尾段有機可乘，有見半全場「和客」的分頭不俗，絕對值博。

加利李爾推介
半全場 「和客」
Now639台周三凌晨4:00直播

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
11小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
20小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
12小時前
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
影視圈
8小時前
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
15小時前
麥道朗 (圖) 將在星期日沙田客串一天，當日舉行兩場一級賽，騎者已經卜定騎「舉步生風」及「浪漫勇士」。
麥道朗周日客串卜定惡馬
馬圈快訊
14小時前
33歲男星驚爆患肺腺癌第四期關閉IG留言 深夜發文「走囉」惹網民擔憂
33歲男星驚爆患肺腺癌第四期關閉IG留言 深夜發文「走囉」惹網民擔憂
影視圈
9小時前
TVB一線花旦豁出去！罕有黑絲Look挑戰性感極限 窗邊撩髮回眸晒逆天長腿
TVB一線花旦豁出去！罕有黑絲Look挑戰性感極限 窗邊撩髮回眸晒逆天長腿
影視圈
16小時前
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
15小時前
何超雲與新歡甜蜜遊泰國？低胸短裙騷身材晒「男友視角」 與消防未婚夫分手原因成謎
何超雲與新歡甜蜜遊泰國？低胸短裙騷身材晒「男友視角」 與消防未婚夫分手原因成謎
影視圈
11小時前