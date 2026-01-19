英超｜般茅有前無後 恃勇半場鬥攻

白禮頓 VS 般尼茅夫

Now621台周二凌晨4:00直播

推介：半場入球大細 [1.5] 大

英超球隊般尼茅夫近期比賽多入球，近6戰總共出現27個入球，攻強守弱的特性加上大開大合的風格，令其比賽極具娛樂性。今仗作客同樣崇尚進攻的白禮頓，絕對有力合演一場入球騷。前鋒法蘭斯高艾雲尼臣走位精準，近3仗入2球，腳風轉順，足以撕破對手防線。兩隊近期賽事上半場均不乏入球，今仗推介半場入球大細1.5球的「大」。

般尼茅夫作客表現最能體現其攻守失衡的特點，自去年8月以來，每一場作客賽事中都至少失兩球，今季作客平均失球更高達2.9球，對於喜歡入球的球迷來說極具娛樂價值。更可愛的是，球會從未見因失球多而改變風格或加強防守，反而這種不穩的防守下，採取更積極的進攻策略來彌補。般尼茅夫在作客時，首個入球的平均時間僅為28分鐘，反映其傾向於在比賽早段就搶攻的風格。任性的般尼茅夫今季在6次先開紀錄，而最終都未能全取三分，即使領先也無法守住優勢。

在進攻核心安東尼施美安轉投曼城後，巴西射手法蘭斯高艾雲尼的表現直接決定般尼茅夫的成敗。艾雲尼臣現時只得4個聯賽入球，但其預期入球值為5.3球，反映其經常能在對手危險地帶射門。這名前鋒經常能配合任何隊友作出精準的走位，在般尼茅夫在前場逼甩對手腳下球後，引導全隊進攻路線，其特性對於球隊的核心戰術極為重要。艾雲尼近3仗合共取得2個入球和1個助攻，狀態越見出色，今仗對於防守欠集中的白禮頓來說絕對是危險人物。

白禮頓主場必搶攻

主隊的白禮頓同樣是一支崇尚進攻的球隊，在教練靴索拿執教的59場英超比賽中，有41場比賽出現雙方都有入球的情況，此比率在英超帶隊超過50場的領隊中是最高的，充分說明了白禮頓主攻的風格。加上球隊在近18場主場僅輸掉兩場，氣勢強勁，今仗必定會主動搶攻，與般尼茅夫展開對攻戰，極大機會在換邊前已出現多個入球。 馬高