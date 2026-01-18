Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜超級後備作後手 維拉主場「頓」現殺機

更新時間：07:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-18 HKT

阿士東維拉近期狀態大勇，近6場各賽錄得4勝，更在主場保持8場不敗，今仗在主場迎戰愛華頓被看高一線絕對合理。阿根廷中場貝安迪亞今季經常以後備身份上陣，不時為球隊立下奇功，堪稱「超級後備」，隨時成為今場撕破愛華頓密集防守的奇兵。推介讓球盤維拉讓半球/一球「主勝」；另冷吼貝安迪亞「最後入球球員」。馬高


阿士東維拉今季表現脫胎換骨，尤其在主場的戰績更令各隊極為頭痛，近11次作東全勝，當中更包括擊敗阿仙奴及曼城等勁旅，維拉公園球場已然成為英超最難被攻陷的城池之一。領隊艾馬利打造的體系，不論在進攻或防守都極具效率。球隊近6仗入11球，場均近2球的火力有保證；其防守戶面同樣穩固，近8場主場比賽僅失4球，成為球隊主場連勝的重要條件。 相反，愛華頓作客表現平平，近6次作客維拉更未嘗一勝。兩隊近況及實力差距明顯，維拉在主場全取三分的呼聲極高。

「超級後備」貝安迪亞效率驚人

雖然貝安迪亞今季在聯賽中僅得9次正選上陣，這名技術出眾的進攻中場對維拉的重要性卻不容忽視。這位阿根廷中場在今季有限的上陣時間內，已交出了4個入球和2次助攻的亮麗成績。其每90分鐘的入球數達到0.47，入球效率奇高。季內曾後備上陣，在僅3分鐘的上陣時間即取得入球擊敗阿仙奴，另在對富咸時半場入替，亦交出1入球和1助攻幫助維拉完成反勝壯舉。剛戰足總盃對熱刺時，貝安迪亞正選上陣，同樣交出入球助攻各一，領軍晉級，狀態出色。今仗對愛華頓，貝安迪亞極有可能在下半場後備上陣，利用其創造力及突破能力，有機會成為壓倒愛華頓這「駱駝」的最後一條稻草。


愛華頓近期陷入低潮，近6場聯賽戰僅獲1勝2和3負，剛在足總盃更被新特蘭淘汰，士氣低迷。領隊戴治重視防守，但「拖肥糖」防守仍存不少問題，在近6戰共失8球，面對主場氣勢如虹的維拉，恐怕難以全身而退。 

讓球  [-0.5/-1] 主勝

最後入球球員: 貝安迪亞
