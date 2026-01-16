意甲｜風格「大」開大合 比薩SC入球必多

比薩SC VS 阿特蘭大

Now638台周六凌晨3:45直播

推介：入球大細 [2.5] 大

比薩SC近況進取，近5場兩度攻入兩球，火力明顯提升，前鋒查莫美復任正選後即入2球，創造力亦不俗。阿特蘭大則錄得3連勝，攻力同樣旺盛。兩隊皆踢開放式足球，預料今晚意甲節奏明快，入球機會多。入球大細2.5球的「大」屬合理之選。

主場比薩SC雖然身處榜尾，惟距離17位的萊切亦只有4分之差，為求爭取一絲護級機會，球隊近期在踢法上變得更進取，預期入球值達到22.5，在聯賽中排名第13，反映其有能力創造機會。近期的比賽亦引證了這一點，球隊的入球和攻門數字均有顯著上升，除曾敗給祖雲達斯和科木等前列強隊，但亦成功以2:2逼和烏甸尼斯和卡利亞里。上季的神射手查莫美在這兩仗中均取得入球，並為球隊創造了不少機會，顯示出他對球隊的重要性。這名法國射手近期重獲重用亦令比薩的進攻更具威脅。

客隊阿特蘭大近況出色，錄得3連勝明顯回升，入球能力亦有保證。阿特蘭大的預期入球高達29.0，位列聯賽第5，而場均入球亦達到1.3球。以比薩近期的進取踢法以及阿特蘭大穩定的攻擊力，今仗開出入球「大」的機會極高。馬高