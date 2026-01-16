法甲｜PSG重整旗鼓 「主勝」最合「里」

巴黎聖日耳門 VS 里爾

Now643台周六凌晨4:00直播

推介：讓球 [-1/-1.5] 主勝

巴黎聖日耳門目前落後榜首朗斯1分，主因是多名主力受傷患與疲勞困擾，上陣時間大幅減少。不過近期主力陸續回歸，球隊表現明顯回穩。尤其能平衡攻守的中場迪斯亞杜伊重新擔任正選，對聖日耳門的整體運作影響甚大。今晚法甲主場迎戰近況一般的里爾，聖日耳門在讓一球/球半的盤口下仍具明顯優勢。

主隊巴黎聖日耳門今季17場聯賽錄得12勝3和2負，雖然成績不差，但與上季橫掃歐洲的氣勢相比仍有落差。上季的成功依靠迪比利、迪斯亞杜伊、紐奴文迪斯及基華拉斯基利亞等主力的穩定輸出，但今季這批球員因傷疲問題上陣時間大減，例如翼鋒杜伊今季僅踢8場聯賽、5次正選。隨着傷兵逐步回歸，聖日耳門的陣容深度與整體強度已逐漸恢復，下半季有望重拾上季的壓制力。

迪斯亞杜伊是聖日耳門中場的關鍵人物。這名20歲法國中場技術全面，防守貢獻尤其突出。他今季在聯賽上陣的8場比賽，球隊錄得6勝2和的不敗戰績，足證其存在對球隊的重要性。數據上，他的防守貢獻率高達89%，每90分鐘平均有3.2次攔截及1.7次在進攻三區贏回控球權，屬隊內最具效率的中場之一。進攻端方面，他今季已攻入3球、交出1次助攻，並創造13次入球機會，攻守兼備的特質令聖日耳門在中場更具平衡。

里爾方面，近期狀態明顯下滑，近兩場各項賽事全敗，包括在法國盃遭里昂淘汰。球隊近5場錄得2勝3負，期間失掉8球，後防漏洞明顯。以里爾現時的防守質素，要在王子公園球場面對逐漸回勇的聖日耳門，難度極高，搶分機會渺茫。讓球盤讓一球/球半的「主勝」屬合理選擇，聖日耳門有力在主場輕鬆取勝。馬高