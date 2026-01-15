Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜穩守突擊效率高 維羅納「博」得過

波盤王
更新時間：08:00 2026-01-15 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-15 HKT

維羅納 VS 博洛尼亞
Now638台周五凌晨1:30直播
推介：讓球 [0/-0.5] 主勝

維羅納成績雖不起眼，但打法充滿傳統意大利特色，低控球率、防守硬淨和反擊效率高，前鋒基奧雲尼經常能以高速和個人技術直插手心臟，今晚深夜於主場面對連場失球的博洛尼亞絕對有力一戰。讓球盤受讓平手/半球，隨時有機會波盤齊贏，讓球「主勝」值博。 

維羅納現時雖排19位，近6戰仍錄得2勝1和3負，成績不過不失，但其中曾以3:1擊敗阿特蘭大，前仗作客拿玻里亦以2:2逼和對手，有一定戰鬥力。從戰績上可見，這隊球隊在面對實力強的對手時反而成績更好。擅於意式穩守突擊的足球的維羅納在剷球和攔截的數據皆為聯賽最多，可見防守技巧並不差。進攻上，巴西前鋒基奧雲尼憑其個人突破和創造力，已在今季交出3個入球和4次助攻，是典型下游球隊依靠的10號仔球員，球隊的預期入球值排在13位，可見在埋門方面只因把握力稍差，威脅力不俗。

博洛尼亞後防一對中堅錯漏百出，近12戰皆有失球，已7場不勝，以此勢頭，今仗作客要讓球更難，主攻下更有機會陰溝裏翻船。馬高

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
13小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
58歲女星癌指數持續飆升 患直腸癌兩年已安排後事放棄急救 望保尊嚴離世
影視圈
11小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
15小時前
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
14小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
19小時前
香港一男一女同日騎代步車拱北口岸過關，坐墊被揭藏64部舊iPhone。
00:26
拱北口岸｜兩香港男女騎代步車過關 坐墊被揭藏舊iPhone共64部｜有片
即時中國
11小時前
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
即時國際
2026-01-14 08:09 HKT
468連續性合約1.18生效 福利及時數要求為何？ 一文睇清最新勞工法例
468連續性合約1.18生效 福利及時數要求為何？ 一文睇清最新勞工法例
社會
11小時前
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
23歲苦命女患骨癌父母失聯 自簽做6次手術求生：媽說我是負累
奇聞趣事
1小時前