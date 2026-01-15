意甲｜穩守突擊效率高 維羅納「博」得過

維羅納 VS 博洛尼亞

Now638台周五凌晨1:30直播

推介：讓球 [0/-0.5] 主勝

維羅納成績雖不起眼，但打法充滿傳統意大利特色，低控球率、防守硬淨和反擊效率高，前鋒基奧雲尼經常能以高速和個人技術直插手心臟，今晚深夜於主場面對連場失球的博洛尼亞絕對有力一戰。讓球盤受讓平手/半球，隨時有機會波盤齊贏，讓球「主勝」值博。

維羅納現時雖排19位，近6戰仍錄得2勝1和3負，成績不過不失，但其中曾以3:1擊敗阿特蘭大，前仗作客拿玻里亦以2:2逼和對手，有一定戰鬥力。從戰績上可見，這隊球隊在面對實力強的對手時反而成績更好。擅於意式穩守突擊的足球的維羅納在剷球和攔截的數據皆為聯賽最多，可見防守技巧並不差。進攻上，巴西前鋒基奧雲尼憑其個人突破和創造力，已在今季交出3個入球和4次助攻，是典型下游球隊依靠的10號仔球員，球隊的預期入球值排在13位，可見在埋門方面只因把握力稍差，威脅力不俗。

博洛尼亞後防一對中堅錯漏百出，近12戰皆有失球，已7場不勝，以此勢頭，今仗作客要讓球更難，主攻下更有機會陰溝裏翻船。馬高