意甲｜快馬暗「杜」陳倉 科木有力摸和

科木 VS AC米蘭

Now638台周五凌晨3:45直播

推介：主客和和

科木近期戰績彪炳，聯賽錄3勝1和入8球只失一球，主場更錄5勝4和未嘗一敗。陣中坐擁多名新星，其中射手杜域卡斯盡顯其高效把握力，勢領科木今晚意甲主場破門。然而客隊AC米蘭防線近期略為鬆散，近期更頻頻在下游球隊身上失分，但總算能保持聯賽18場不敗走勢。今場勢均力敵，不妨冷敲和波。

賽前位列聯賽第6的科木，是今季意甲最令人驚喜的黑馬，球隊攻守兩端極為平衡。防守上，他們19場聯賽僅失13球，門將畢迪斯更錄得9次零封，防守力屬聯賽最強的之一。而進攻則極具西班牙風味，至今已攻入27球，場均近1.5球，火力有一定保證。而球隊在主場戰鬥力更上一層，今季在所有主場賽事中均能保持不敗，共錄得7勝4和的驕人成績，即使面對級數高的AC米蘭，絕對有能力保住不敗金身。

科木今季的進攻效率令人眼前一亮，其中希臘國腳射手杜域卡斯更是其中一名搶眼的新星。這名26歲的前鋒今季在意甲取得6個入球，與隊友歷高柏斯並列球隊首席射手。此子的入球效率極高，預期入球僅為4.19，卻攻入6球，足證其門前觸覺和把握力。其平均每90分鐘便能射入0.52球，在25次起腳中，有12次命中目標，命中率接近五成，效率驚人。杜域卡斯近期的狀態一流，前仗對比薩時梅開二度，對萊切亦有斬獲，屢屢在關鍵時刻為球隊建功。面對AC米蘭，他將是對方防線的心腹大患。

A米韌力十足

至於聯賽次席的客軍AC米蘭，近期連續被中下游球隊逼和，暴露出球隊專注力不足的問題。儘管如此，A米仍是聯賽防守最好的球隊之一，19場僅失15球，穩健的防守讓球隊保持聯賽18場不敗。既然兩隊皆難尋敗理，勝負難料，極可能和波收場。主客和的和有3倍分頭合理，值得冷敲。馬高