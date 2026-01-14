非國盃｜5戰全勝晉級 博超霸鷹降「摩」

摩洛哥 VS 尼日利亞

beIN Sport Connect周四凌晨4:00直播

推介：晉級隊伍「尼日利亞」

尼日利亞展現晉級過程甚具冠軍相，強大的攻擊線和卓越的個人技術，令「超霸鷹」保持全勝紀錄，共入14球更成為賽事進攻王。進攻中場盧卡文位居助攻榜首位，表現搶眼。憑他出色的表現，以及球隊整體流暢的進攻組織，今場睇好尼日利亞能在今晚4強賽擊敗主辦國摩洛哥，順利晉級。

尼日利亞在今屆非洲盃由分組賽到淘汰賽一路過關斬將，先後擊敗5隊對手，在淘汰賽16強以4:0橫掃莫桑比克，再在8強以2:0輕鬆掃走阿爾及利亞，盡顯王者風範。超霸鷹的成功歸功於一眾正值當打之年的球員，每一名正選球員年齡介乎26至29歲，體能及經驗都處巔峰狀態。其中效力意甲阿特蘭大的盧卡文絕對是隊中攻擊核心，不但在5場比賽中交出3入球4助攻的亮麗數據，其突破、傳球和射門能力，將是尼日利亞爭勝的關鍵。

主辦國摩洛哥雖然擁主場之利，在防守上表現出色，至今僅失一球 ，但在整體質素和進攻火力上仍稍遜一籌。面對尼日利亞由域陀奧森漢和盧卡文等人組成的豪華攻擊線，摩洛哥的後防將難免失手。晉級隊伍的「尼日利亞」有2.4倍不俗分頭，十分值博。馬高