非國盃｜文尼回勇「及」時 塞內加爾值捧

塞內加爾 VS 埃及

Now643台周四凌晨1:00直播

推介：主客和主勝

塞內加爾在今屆非洲國家盃表現極為穩定，狀態與信心均處高峰。核心人物沙迪奧文尼已交出3次助攻，並且創造了14次入球機會，足證其重要性。埃及陣中雖有效力利物浦的射手穆罕默德沙拿，但整體實力參差，防守不穩，今仗面對實力強橫的塞內加爾，實在難以看好，主客和主勝值得追捧。

塞內加爾的晉級之路盡顯霸氣，今屆賽事控球率高達66%，即使面對死守對手，仍能錄得場均10次射門，進攻火力穩定。分組賽對貝寧及博茨瓦納均以3:0輕鬆取勝，顯示其面對實力稍遜對手時，具備迅速拉開比分的能力。反觀埃及，雖然同樣殺入準決賽，但晉級過程明顯驚險。分組賽僅以1:0小勝南非，亦曾被安哥拉0:0逼和；淘汰賽階段多次依靠補時入球或互射12碼過關，整體表現與數據均不及塞內加爾，反映兩隊實力存在明顯差距。

而塞內加爾核心沙迪奧文尼今屆賽事影響力十足，雖然只取得1個入球，但已交出3次助攻，並創造14次入球機會，與尼日利亞的盧卡文並列賽事最多，足證其無私的球風以及為隊友製造機會的能力。文尼的突破、傳送及策動能力，成為球隊進攻體系的關鍵。

埃及中場攔截力弱

埃及防守問題始終未見改善，5場比賽合共被射門40次，場均被射門8次，中場攔截力不足，令防線長時間承受壓力。即使陣中擁有沙拿及馬穆殊等前場球星，但單靠個人能力，難以彌補整體防守與組織上的不足。塞內加爾在攻守兩端均明顯佔優，今仗面對防線不穩的埃及，主客和主勝值得追捧。馬高