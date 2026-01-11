Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西超盃｜巴塞攻強守弱 入球大得有「里」

波盤王
更新時間：07:00 2026-01-11 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-11 HKT

巴塞隆拿 VS 皇家馬德里
香港時間周一凌晨3:00開賽
推介：入球大細 [3.5] 大

9連勝的巴塞隆拿近期氣勢如虹，西甲場均2.8球的攻力冠絕聯賽。該隊的巴西翼鋒拉芬夏比洛尼近4仗入5球，準決賽又梅開二度，勢可於今晚在沙特阿拉伯上演的西班牙超級盃決賽中，助巴塞與皇家馬德里的國家打吡中鬥攻。惟兩隊同樣攻強守弱，預料今仗將再次上演入球騷，入球大細3.5球「大」值得支持。

巴塞隆拿在西甲以19戰16勝1和2負高踞榜首，共入53球只失20球，數據亮麗，平均每場攻入2.8球，失1.1球，數字上攻守兼備。然而，穩健的防線或因對手實力較弱所致，在水平更高的歐聯賽場，巴塞6場比賽失掉11球，包括作客0:3不敵車路士，以及3:3逼和布魯日，反映其防線面對強手時仍有不穩之虞。巴塞在對賽往績上稍為食住宿敵，近5次與皇馬交手贏3場，惟今季首循環曾在主場1:2不敵對手，考慮到皇馬強大的攻擊力，巴塞的防線將面臨嚴峻考驗。

巴西翼鋒拉芬夏比洛尼今季表現漸入佳境，是巴塞今場有利的消息，在西甲已有7個入球和3次助攻，近4仗攻入5球，狀態火熱，在超級盃4強對畢爾包時，在球隊收起部分主力下，個人梅開二度，是球隊殺入決賽的功臣之一。 29歲的翼鋒及時回勇，大大分擔了神童拉明耶馬的進攻壓力，其突破和射門將為巴塞提供更多進攻板斧，成為撕破皇馬防線的關鍵武器。

皇馬場均失近一球

皇家馬德里方面，他們的攻擊力絕不遜於巴塞，在西甲19場攻入41球，場均入2.2球。 不過，皇馬的防守同樣並非滴水不漏，19場聯賽失17球，平均每場失0.9球。 考慮到兩隊鋒線都極具質素而防線皆非存明顯弱點，預期今場將會是一場大手交易。與其估計勝負，投注於總入球數超過3.5球，似乎是更穩妥的選擇。馬高

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
23小時前
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
17小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
12小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
13小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
14小時前
01:15
車cam直擊｜俄女大鬧尖沙咀彌敦道 毀Tesla圖搶車兼揸刀揮舞 涉2宗罪被捕
突發
11小時前
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
即時中國
14小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
「浪漫戰神」今場換上霍宏聲，或能轉一轉手風，為唐獻芳 (左) 贏馬補數。
霍宏聲為唐獻芳贏馬補數
馬圈快訊
18小時前