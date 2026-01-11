西超盃｜巴塞攻強守弱 入球大得有「里」

巴塞隆拿 VS 皇家馬德里

香港時間周一凌晨3:00開賽

推介：入球大細 [3.5] 大

9連勝的巴塞隆拿近期氣勢如虹，西甲場均2.8球的攻力冠絕聯賽。該隊的巴西翼鋒拉芬夏比洛尼近4仗入5球，準決賽又梅開二度，勢可於今晚在沙特阿拉伯上演的西班牙超級盃決賽中，助巴塞與皇家馬德里的國家打吡中鬥攻。惟兩隊同樣攻強守弱，預料今仗將再次上演入球騷，入球大細3.5球「大」值得支持。

巴塞隆拿在西甲以19戰16勝1和2負高踞榜首，共入53球只失20球，數據亮麗，平均每場攻入2.8球，失1.1球，數字上攻守兼備。然而，穩健的防線或因對手實力較弱所致，在水平更高的歐聯賽場，巴塞6場比賽失掉11球，包括作客0:3不敵車路士，以及3:3逼和布魯日，反映其防線面對強手時仍有不穩之虞。巴塞在對賽往績上稍為食住宿敵，近5次與皇馬交手贏3場，惟今季首循環曾在主場1:2不敵對手，考慮到皇馬強大的攻擊力，巴塞的防線將面臨嚴峻考驗。

巴西翼鋒拉芬夏比洛尼今季表現漸入佳境，是巴塞今場有利的消息，在西甲已有7個入球和3次助攻，近4仗攻入5球，狀態火熱，在超級盃4強對畢爾包時，在球隊收起部分主力下，個人梅開二度，是球隊殺入決賽的功臣之一。 29歲的翼鋒及時回勇，大大分擔了神童拉明耶馬的進攻壓力，其突破和射門將為巴塞提供更多進攻板斧，成為撕破皇馬防線的關鍵武器。

皇馬場均失近一球

皇家馬德里方面，他們的攻擊力絕不遜於巴塞，在西甲19場攻入41球，場均入2.2球。 不過，皇馬的防守同樣並非滴水不漏，19場聯賽失17球，平均每場失0.9球。 考慮到兩隊鋒線都極具質素而防線皆非存明顯弱點，預期今場將會是一場大手交易。與其估計勝負，投注於總入球數超過3.5球，似乎是更穩妥的選擇。馬高