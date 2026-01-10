意甲｜豪門青訓「博」到盡 科木「主勝」穩陣

足智彩球賽編號：FB1957

科木 VS 博洛尼亞

Now638台今晚10:00直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝

意甲奇兵科木殺上聯賽第6，尤其主場更錄得5勝3和不敗佳績，證明其以歐洲頂級豪門青訓兵為骨幹的組軍策略非常成功。該隊中場核心麥斯莫比朗尼策劃能力激活全隊。今晚意甲主場迎戰6場不勝的博洛尼亞，主場讓半球/一球「主勝」夠穩。

科木近3場聯賽全勝且一球未失，防守滴水不漏，至今僅失12球為聯賽最佳。球隊的成功，中場引擎麥斯莫比朗尼功不可沒。這位22歲阿根廷中場今季15次正選，交出2入球和3助攻，傳球成功率高達91.3%，並錄得160次奪回球權，在攻守兩端都扮演關鍵角色，其閱讀球賽能力及長傳轉移視野，盡顯豪門青訓功底。科木的成功並非偶然，球會從皇家馬德里引入的天才尼高柏斯；同樣來自皇馬的查高普拉蒙及來自巴塞隆拿的左後衛阿歷斯華耶亦迅速站穩陣腳，成功證明了球會以及教練法比加斯以高質素年輕球員為核心的建軍方針，正引領球隊走向成功之路。

作客的博洛尼亞正陷低潮，在聯賽已連續6場不勝，排名滑落至第8，今季18場已失19球，防守弱點相當明顯，難以全身而退。馬高