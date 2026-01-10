Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃｜鯉魚翻身祖連頓連場士哥 紐卡素必折「茅」

紐卡素 VS 般尼茅夫
推介：讓球主客和 [-1] 主勝

紐卡素近期狀態大勇，而且主場威力更勁，各賽連續12場保持不敗。巴西中場祖連頓的及時回勇，更為球隊注入新動力，近3仗入2球，表現脫胎換骨，令喜鵲進攻更銳利。今仗面對防線不穩，兼有主力射手出走的般尼茅夫，紐卡素在主場穩操勝券，讓球主客和讓一球的「主勝」值捧。

紐卡素近期的強勢，尤其在主場聖占士公園，更氣勢如虹。球隊近3仗共轟入9球。數據顯示，喜鵲在英超場均射門命中率達4.7次，排在聯賽第6位，反映其製造機會及把握能力俱佳。在主場出戰，球隊更見積極，近仗面對水晶宮及車路士等對手，均能取得入球，當中更不乏大手交易。例如上仗主場以4:3反勝列斯聯，全隊表現出頑強鬥志，在落後下仍連環破網，盡顯主場威力。對比之下，般尼茅夫近8場作客不勝，當中4場敗仗。此消彼長下，紐卡素今仗在主場要取得入球，應無懸念。

巴西國腳中場祖連頓近期狀態明顯回升，再次成為紐卡素中場的發動機。這位29歲中場在近3場比賽中攻入2球，演出令人眼前一亮，或由於在12月上陣時間少，其體能優勢在1月份的頻密賽程下，成及球隊稍見疲憊的新動力，其今季在英超所攻入2球正正是近3仗所得。近仗對般尼及列斯聯，其勇態正好彌補了球隊早前因傷兵問題而造成的創造力不足，其在中場的攔截及組織，將是今仗紐卡素能否大勝的關鍵。

般尼茅夫今季防守表現一直為人詬病，在英超場均失1.9球，排在聯賽尾4，防線錯漏百出。更令球隊雪上加霜的是，首席射手安東尼施美安已落實轉投曼城，這位今季已為球隊攻入10球的加納國腳離隊，對球隊的攻擊力造成沉重打擊。此消彼長下，般尼茅夫今仗作客聖占士公園，要抵擋紐卡素的狂攻，恐怕是不可能的任務。馬高

