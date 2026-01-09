非國盃｜馬里硬淨難纏 不敗當食生「塞」

足智彩球賽編號：FB1841

馬里 VS 塞內加爾

Now638台周六凌晨0:00直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝

馬里韌力極強，加上防守專注，勇悍路數兼備，絕不輕言被擊敗。該隊防線有身材高大的中堅艾度拉耶迪亞比鎮守中路下，有力於今晚非洲國家盃8強與頭重腳輕的塞內加爾周旋到底，讓球受讓半球/一球的「主勝」開出機會不低，一於直取。

以A組次名身分出線的馬里，整屆賽事一直表現硬淨，分組賽即使面對精銳盡出的主辦國摩洛哥亦能各一言和，而上輪16強則在26分鐘便少打一人下，法定時間補時6分鐘追和突尼西亞1:1，最終更以互射12碼淘汰對手，足證難以被擊敗。

數據上，馬里場均成功截斷對手傳球12.3次及22.8次成功攔截，兩項數據均屬非國盃24隊最多，同時場均成功前場逼搶5.3次則排第3，反映出無論防守的路數、侵略性及積極性都幾乎冠絕各隊，正好解釋馬里為何整屆賽事4戰全和亦可殺入8強。

防線基石身高優勢明顯

而馬里今場要繼續展示不屈精神，中堅艾度拉耶迪亞比必成關鍵先生。這位25歲的中堅本已有1.95米的身高優勢，加上今屆賽事場均3.92次成功空中爭奪，爭贏率高達94.4%，可見其空中威力。而這位效力瑞士超草蜢的中堅不但防守稱職，場均亦能交出3.9次成功長傳，策動反擊頗有一手。表現如此全面，迪亞比勢可再領馬里繼續堅壁清野之餘，甚至有力助球隊伺機偷襲。

塞軍前線雷聲大雨點小

至於塞內加爾雖然16強以3:1輕取蘇丹，中前場亦有沙迪奧文尼等球星領軍，不過並非每位射手都有十足表現，如拜仁慕尼黑中鋒尼古拉斯積遜就只在分組賽對弱旅博茨瓦納入過波，愛華頓的翼鋒伊利文尼戴耶則入球助攻欠奉。再者，塞軍場均18.8次犯規是賽事24隊中第2多，後防或會再在危險地帶輸罰球，頗有隱憂。預料客隊未必讓得起半球/一球，取讓球「主勝」更合理。加利李爾