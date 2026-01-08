英超｜死球頻獲「利」 再追阿仙奴「主勝」

足智彩球賽編號：FB1870

阿仙奴 VS 利物浦

Now 621、611台周五凌晨4:00直播

推介：讓球 [-1] 主勝 / 任何時間入球球員：加比爾馬加希斯

阿仙奴在快車期保持全勝，聯賽榜首優勢已擴大至6分，漸拋離所有對手。適逢迎戰不善防守死球的利物浦，對極善以死球得分的兵工廠可謂合晒合尺。復出後連續兩仗均有入球的巴西中堅加比爾馬加希斯，將再次成為帶刀侍衛，推介讓球盤主讓一球「主勝」，並可留意加比爾的「任何時間入球球員」選項。

主隊阿仙奴近況勢不可擋，各賽豪取7連勝，包括5場英超勝仗，場均攻入2.2球火力全開。死球戰術是兵工廠最致命的武器，據統計，阿仙奴今季已憑藉死球攻入12球，冠絕英超。這套戰術的核心人物正是中堅加比爾馬加希斯。這位巴西國腳不僅防守穩健，其身高1.90米的制空能力更在角球和罰球戰術中佔盡優勝。數據顯示，他今季已有3個聯賽入球，近兩場更連續破網。在場上加比爾不僅是防線重心，更是球隊打破僵局的關鍵棋子。

相反，衛冕冠軍利物浦近期明顯後勁不繼，近期接連被列斯聯和富咸逼和，近10場聯賽僅得4勝，爭冠希望愈發渺茫。紅軍的防線尤其在死球情況下表現脆弱，近5場失的4球中，就有兩球來自對方開出角球，是成績滑落的主因，面對全英超死球攻力最強的阿仙奴，實在難以看好。馬高

