Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜死球頻獲「利」 再追阿仙奴「主勝」

波盤王
更新時間：08:00 2026-01-08 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-08 HKT

足智彩球賽編號：FB1870
阿仙奴 VS 利物浦
Now 621、611台周五凌晨4:00直播
推介：讓球 [-1] 主勝 / 任何時間入球球員：加比爾馬加希斯

阿仙奴在快車期保持全勝，聯賽榜首優勢已擴大至6分，漸拋離所有對手。適逢迎戰不善防守死球的利物浦，對極善以死球得分的兵工廠可謂合晒合尺。復出後連續兩仗均有入球的巴西中堅加比爾馬加希斯，將再次成為帶刀侍衛，推介讓球盤主讓一球「主勝」，並可留意加比爾的「任何時間入球球員」選項。

主隊阿仙奴近況勢不可擋，各賽豪取7連勝，包括5場英超勝仗，場均攻入2.2球火力全開。死球戰術是兵工廠最致命的武器，據統計，阿仙奴今季已憑藉死球攻入12球，冠絕英超。這套戰術的核心人物正是中堅加比爾馬加希斯。這位巴西國腳不僅防守穩健，其身高1.90米的制空能力更在角球和罰球戰術中佔盡優勝。數據顯示，他今季已有3個聯賽入球，近兩場更連續破網。在場上加比爾不僅是防線重心，更是球隊打破僵局的關鍵棋子。

相反，衛冕冠軍利物浦近期明顯後勁不繼，近期接連被列斯聯和富咸逼和，近10場聯賽僅得4勝，爭冠希望愈發渺茫。紅軍的防線尤其在死球情況下表現脆弱，近5場失的4球中，就有兩球來自對方開出角球，是成績滑落的主因，面對全英超死球攻力最強的阿仙奴，實在難以看好。馬高
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
14小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
16小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
14小時前
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
飲食
13小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
12小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
16小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
飲食
15小時前
大埔連鎖燒味名店超足料燒鵝五寶飯！$78連例湯 網民大讚：呢個太正，唔po唔得
大埔連鎖燒味名店超足料燒鵝五寶飯！$78連例湯 網民大讚：呢個太正，唔po唔得
飲食
13小時前
《中年好聲音》台柱大爆TVB頒獎禮得獎「潛規則」 賽前被告知一事冇獎機會高？
《中年好聲音》台柱大爆TVB頒獎禮得獎「潛規則」 賽前被告知一事冇獎機會高？
影視圈
15小時前