西超盃｜皇馬擁洛迪高 何愁「大」事不成

波盤王
更新時間：07:00 2026-01-08 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-08 HKT

足智彩球賽編號：FB1882
馬德里體育會 VS 皇家馬德里
香港時間周五凌晨3:00開賽
推介：入球大細 [2.5/3] 大

西班牙超級盃準決賽再次上演同城打吡，皇家馬德里與馬德里體育會的進攻火力皆強勁，銀河艦隊即使首席射手基利安麥巴比因傷缺陣，上場聯賽仍狂掃5粒，巴西翼鋒洛迪高高斯持續表現出色，支撐起球隊的進攻。惟雙方防守皆不穩，今仗有望繼聯賽首循環的5:2入球大戰後，再次大手交易，入球大細2.5/3球「大」盤值博。

直落4連勝的皇家馬德里近況正盛，周末主場5:1大勝貝迪斯，證明球隊火力未因麥巴比缺陣而減弱。皇馬今季在西甲的進攻效率驚人，共攻入36球，場均製造7.2次中目標射門，創造了71次絕佳機會，火力絕對屬聯賽頂尖水平。在上仗對貝迪斯的比賽中，頂替麥巴比的青訓小將干沙路加西亞上演完美帽子戲法，左右腳及頭鎚各入一球，成為21世紀以來西甲最年輕的完美戴帽球員，顯示了皇馬的進攻多元化，並非單靠個別球星。

儘管進攻表現亮眼，但皇馬的防守並非無懈可擊，聯賽19戰失16球，雖然場均失球不足一球，但其21.6的預期失球值在聯賽中只排第15位，說明防線給予對手的起腳機會並不少，防守表現存在一定的潛在問題。

在麥巴比養傷，另一球星雲尼斯奧斯祖利亞近期又啞火，巴西國腳洛迪高擔起皇家馬德里進攻大旗，其表現已成為球隊能否取勝的關鍵。這位24歲的翼鋒今季在西甲雖然只有1個入球，但交出3次助攻，在聯賽中已創造了15次入球機會，平均每90分鐘有3.3次射門，顯示其極具侵略性。上仗5:1大勝貝迪斯一役，其表現活躍，縱沒有入球，但全場共有2次射門，成功盤扭多次，其活躍的跑動和突破為隊友製造了大量空間。他與雲尼斯奧斯和後上支援祖迪比寧咸構成進攻鐵三角，在今場打吡中，將是馬體會防線的心腹大患。

馬德里體育會近況同樣保持不俗，在各賽近5戰錄4勝1和，狀態穩定，今季聯賽場均攻入1.8球，創造了60次絕佳機會。陣中如艾華利斯、基沙文及蘇洛夫等均具備獨力改變戰局的能力。9月聯賽首循環一役，馬體會便以5:2大破皇馬。宿敵今番再度交手，馬體會有足夠的攻擊力與皇馬重演大手交易場面。馬高

