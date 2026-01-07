Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜隊長一「馬」當先 再追國米「客勝」

波盤王
帕爾馬 VS 國際米蘭
推介：波膽0:2 / 0:3

賽前高踞意甲榜首國際米蘭，進攻如行雲流水，防守亦鮮有犯錯，氣勢無與倫比。該隊隊長兼射手拿達路馬天尼斯腳風極順，連場取得關鍵入球，今晚意甲可望領軍作客征服帕爾馬，推介讓球客讓一球/球半的「客勝」之餘，可向波膽0:2或0:3埋手。

客軍國際米蘭今季意甲戰績彪炳，聯賽17戰錄13勝4負的佳績，穩坐聯賽一哥位置，球隊進攻力強，場均攻入2.2球遠遠拋離次席AC米蘭的1.6球。縱使季初由新帥捷禾接手，表現偶有失準，近期卻越打越順，近5場聯賽全勝中，入12球而僅失2球，掌控進攻節奏下，令對手幾無還手之力下贏波。

進攻核心拿達路馬天尼斯在意甲射手榜以10球領先，並錄4次助攻，展現其球星級水平。除直接攻門外，這名隊長共創造11次絕佳機會，充分證明了他作為頂級前鋒的實力與效率，是國米當之無愧的領袖。近況上，馬天尼斯對上3仗皆取得入球，兼共交兩次助攻，如此佳態，帕爾馬後防對他難成阻力。

而排第14的主隊帕爾馬，近6戰取得2勝1和3負，雖然偶有亮點，惟整體實力與國際米蘭存在明顯差距。其主場戰績亦未見突出，至今僅取得兩勝，難成氣候。馬高

