非國盃｜虎父無犬子 阿爾及利亞可零封晉級

波盤王
更新時間：08:00 2026-01-06 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-06 HKT

足智彩球賽編號：FB1704
阿爾及利亞 VS 剛果民主共和國
Now 639台周三凌晨0:00直播
推介：波膽推介1:0 & 2:0

非洲國家盃16強賽，分組賽3戰全勝首名出線的阿爾及利亞，入8球僅失1球攻守兼備，防守尤其穩固。門將盧卡施丹是前法國球王施丹之子，盡得父親真傳，今屆兩次正選上陣均力保不失，表現極為出色。沙漠之狐有其保護大門，面對剛果民主共和國時可望再次零封下贏波晉級，波膽推介1:0和2:0。

阿爾及利亞在今屆非洲國家盃分組賽展示出雄厚實力，3戰全勝，入8球僅失1球，攻守數據均為賽事最佳之一。連同分組賽在內，更已在常規時間內保持19場不敗，質態皆銳不可當。沙漠之狐在最穩固的還是防守，3場分組賽僅失1球，是失球最少的球隊之一。門將盧卡施丹在對蘇丹和布基納法索的比賽中正選把關一球未失，極具統治力。這位27歲門將雖然未如前法國球王的父親施丹般在球場上叱咤風雲，但在門將位置上亦闖出一片天，目前效力西乙球隊CF格蘭納達，表現穩定，他帶領的防線將是阿爾及利亞爭勝的最大保障。

剛果民主共和國的實力亦不容小覷，他們在分組賽取得兩勝一和，以7分順利出線。球隊近況甚佳，已保持8場不敗，期間僅失2球，防守同樣硬朗。他們擅於在穩守中尋找機會，在過去兩屆淘汰賽皆與對手鬥至十二碼，韌力十足。不過，球隊的整體實力與阿爾及利亞相比始終稍有距離，今仗要爆冷難度極高。馬高

