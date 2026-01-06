意甲｜耶迪斯潛質盡現 祖雲達斯「薩」無赦

足智彩球賽編號：FB1848

薩斯索羅 VS 祖雲達斯

Now 638台周三凌晨3:45直播

推介：讓球主客和 [-1] 客勝 / 波膽0:2 或 1:3

自名帥史巴列提入主後，祖雲達斯戰績強勢反彈，攻守重現頂級勁旅水平，上仗僅和萊切，但若非欠運早已大勝。陣中皇牌球星耶迪斯連場逢人過人，其突破力足以撕破實力有限的薩斯索羅防線。博「老婦人」今場本利歸還，推介讓球主客和客讓一球的「客勝」，波膽可向0:2或1:3埋手。

史巴列提上任後對祖雲達斯的改造可謂立竿見影，球隊不再是經濟實惠的「1:0主義」球隊，真正展現出豪門應有的進攻力。以上仗對萊切為例，祖雲達斯完全掌控球賽，全場錄得驚人的25次射門，其中創造了6次絕佳機會，並兩次射中門柱，更有12碼不入，反之對手全場僅6射1中，兩隊卻最終打和1:1，顯然運氣欠佳。誠如老婦人主帥史巴列提所言，球隊仍需提升在對方腹地的決定，但連續數場所展現的強大圍攻能力，足證已重拾強隊氣勢，面對任何對手都能創造大量入球機會。

祖雲達斯年僅20歲的攻擊中場耶迪斯已成為球隊新寵，這名土耳其新星今季全面爆發，各賽已貢獻6個入球和4次助攻。此子今季已創造了39次機會，成功盤扭過人達33次，在禁區內的觸球次數更高達94次，極具威脅。上仗對萊切，耶迪斯的個人表演令人留下深刻印象，全場錄得10次成功盤扭，幾乎憑一己之力撕破對方防線，以其逢人過人的狀態，將是薩斯索羅防線的噩夢。

薩斯索羅季中啞火

主隊薩斯索羅近期狀態持續低迷，在聯賽中下游位置徘徊。球隊最大的問題在於攻擊力疲弱，近3場只入兩球，難以對強隊防線構成實質威脅，面對組織嚴密的祖雲達斯防線，要取得入球的難度極高。祖雲達斯作客要全取三分應無懸念，讓球主客和客讓一球的「客勝」屬合理之選，波膽則可敲0:2或1:3。馬高