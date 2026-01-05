非國盃｜超霸鷹愛傳中 半場角球必多

足智彩球賽編號：FB1774

尼日利亞 VS 莫桑比克

Now639台周二凌晨3:00直播

推介：半場開出角球讓球 [-1.5] 主勝

尼日利亞3戰全勝，氣勢一時無兩，加上前線衝擊力極強，開賽必馬上全軍壓上。該隊有長人中鋒保羅安亞祖於前線開山劈石下，勢於今晚非洲國家盃16強繼續以直接傳中球向莫桑比克施壓，半場開出角球讓球讓球半的「主勝」穩開，萬勿錯過。

以C組首名出線的尼日利亞，陣容除兩名副選門將外悉數在歐洲落班，故實力一向屬非洲頂級，分組賽全取9分之餘，更曾擊敗另一傳統勁旅突尼西亞，球員級數成功兌現。

安亞祖善作傳中目標

既然尼日利亞有力向任何對手施壓，必乘勢利用中鋒保羅安亞祖的空中優勢，以傳中球製造混亂。皆因這位身高2.02米的中鋒上場對烏干達攻入一球之餘，更製造8次空中爭奪並頂贏4次。安亞祖在上場77分鐘被換走避免搏殘，換言之教練今場大有機會繼續以其任正選，尼日利亞傳中球必多，再配合今屆僅開過9記角球屬賽事第3少的莫桑比克，超霸鷹早段角球必多，半場開出角球讓球僅讓球半，「主勝」十分穩陣。加利李爾