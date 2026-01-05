Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非國盃｜超霸鷹愛傳中 半場角球必多

波盤王
更新時間：08:00 2026-01-05 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-05 HKT

足智彩球賽編號：FB1774
尼日利亞 VS 莫桑比克
Now639台周二凌晨3:00直播
推介：半場開出角球讓球 [-1.5] 主勝

尼日利亞3戰全勝，氣勢一時無兩，加上前線衝擊力極強，開賽必馬上全軍壓上。該隊有長人中鋒保羅安亞祖於前線開山劈石下，勢於今晚非洲國家盃16強繼續以直接傳中球向莫桑比克施壓，半場開出角球讓球讓球半的「主勝」穩開，萬勿錯過。

以C組首名出線的尼日利亞，陣容除兩名副選門將外悉數在歐洲落班，故實力一向屬非洲頂級，分組賽全取9分之餘，更曾擊敗另一傳統勁旅突尼西亞，球員級數成功兌現。

安亞祖善作傳中目標

既然尼日利亞有力向任何對手施壓，必乘勢利用中鋒保羅安亞祖的空中優勢，以傳中球製造混亂。皆因這位身高2.02米的中鋒上場對烏干達攻入一球之餘，更製造8次空中爭奪並頂贏4次。安亞祖在上場77分鐘被換走避免搏殘，換言之教練今場大有機會繼續以其任正選，尼日利亞傳中球必多，再配合今屆僅開過9記角球屬賽事第3少的莫桑比克，超霸鷹早段角球必多，半場開出角球讓球僅讓球半，「主勝」十分穩陣。加利李爾

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
9小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
影視圈
8小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
14小時前
01:35
警冚元朗製毒工場｜被捕男歌手「狗毛」曾參與《全民造星》 唱歌彈結他功力被大讚
突發
15小時前
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
00:40
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
影視圈
9小時前
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
01:00
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
影視圈
9小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
曾志偉卸任TVB總經理丨21年三原因重返TVB  子女一致反對  認高估自己：以為唔使咁辛苦
影視圈
1小時前
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
長者博物館通行證優惠$25！全年任遊17大博物館+景點！主題樂園/餐飲購物有折 即睇申請方法（2026年1月最新版）
好去處
16小時前
委內瑞拉總統馬杜羅穿的NIKE TECH運動服成為熱話。美聯社/NIKE
空襲委內瑞拉︱馬杜羅被捕運動服成亮點 網民：Nike變最大贏家
即時國際
11小時前