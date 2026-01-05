非國盃｜埃及穩操勝券 「寧」封贏波可期

足智彩球賽編號：FB1690

貝寧 VS 埃及

Now638台周二凌晨0:00直播

推介：波膽2:0 / 3:0

熱門之一埃及近期表現出色，防守穩固之餘又經驗老到，隊中王牌射手穆罕默德沙拿養精蓄銳，今仗非洲國家盃16強對貝寧，誓必領軍輕取對手。預計埃及可以2:0或3:0取勝，晉級8強。

埃及在今屆非洲盃分組賽表現出色，首兩輪分別以2:1和1:0擊敗津巴布韋和南非，提早鎖定出線資格。因此他們在最後一輪分組賽對安哥拉時，得以輪換部分主力球員，讓主力球員獲得寶貴的休息時間。埃及隊經驗豐富，球員質素超群，是今屆賽事唯一一支在分組賽階段僅失1球的球隊，防守表現冠絕群雄。歷史上埃及曾七次奪得非洲盃冠軍，是賽事最成功的球隊，可見其在非洲足壇的地位。

埃及的進攻核心非穆罕默德沙拿莫屬，這位效力利物浦的射手今季表現依然搶眼，在英超上陣14場攻入4球，並交出3次助攻。沙拿在國家隊同樣表現出色，至今已為埃及上陣79次，攻入58球。他的速度、技術和門前觸覺，將會是埃及撕破貝寧防線的關鍵。在今屆賽事中，埃及隊的3個入球中，沙拿包辦了其中兩球，重要性不言而喻。

貝寧分組賽僅一勝

貝寧在分組賽僅以1:0擊敗排名最低的博茨瓦納，才得以以最佳第3名身份晉級16強，面對進攻火力強大的埃及，防線將備受考驗。縱使貝寧曾在2019年非洲盃爆冷擊敗摩洛哥，但今時不同往日，面對實力更強的埃及，相信難逃一敗，推介波膽2:0或3:0。馬高