Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非國盃｜埃及穩操勝券 「寧」封贏波可期

波盤王
更新時間：07:00 2026-01-05 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-05 HKT

足智彩球賽編號：FB1690
貝寧 VS 埃及
Now638台周二凌晨0:00直播
推介：波膽2:0 / 3:0

熱門之一埃及近期表現出色，防守穩固之餘又經驗老到，隊中王牌射手穆罕默德沙拿養精蓄銳，今仗非洲國家盃16強對貝寧，誓必領軍輕取對手。預計埃及可以2:0或3:0取勝，晉級8強。

埃及在今屆非洲盃分組賽表現出色，首兩輪分別以2:1和1:0擊敗津巴布韋和南非，提早鎖定出線資格。因此他們在最後一輪分組賽對安哥拉時，得以輪換部分主力球員，讓主力球員獲得寶貴的休息時間。埃及隊經驗豐富，球員質素超群，是今屆賽事唯一一支在分組賽階段僅失1球的球隊，防守表現冠絕群雄。歷史上埃及曾七次奪得非洲盃冠軍，是賽事最成功的球隊，可見其在非洲足壇的地位。

埃及的進攻核心非穆罕默德沙拿莫屬，這位效力利物浦的射手今季表現依然搶眼，在英超上陣14場攻入4球，並交出3次助攻。沙拿在國家隊同樣表現出色，至今已為埃及上陣79次，攻入58球。他的速度、技術和門前觸覺，將會是埃及撕破貝寧防線的關鍵。在今屆賽事中，埃及隊的3個入球中，沙拿包辦了其中兩球，重要性不言而喻。

貝寧分組賽僅一勝

貝寧在分組賽僅以1:0擊敗排名最低的博茨瓦納，才得以以最佳第3名身份晉級16強，面對進攻火力強大的埃及，防線將備受考驗。縱使貝寧曾在2019年非洲盃爆冷擊敗摩洛哥，但今時不同往日，面對實力更強的埃及，相信難逃一敗，推介波膽2:0或3:0。馬高

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
00:56
一文睇清《萬千星輝頒獎典禮2025》必睇焦點 曾志偉卸任總經理 黃宗澤奪視帝佘詩曼四封視后
影視圈
7小時前
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
曾志偉卸任TVB總經理丨重溫5年改革路 《中年好聲音》等綜藝獲好評 邀巨星出席大騷 前藝員回歸拍劇
影視圈
7小時前
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
連鎖快餐店外賣優惠！$99羊腩煲+$38紅燒豬手 只限3日4pm後供應
飲食
12小時前
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
00:40
萬千星輝2025丨曾志偉獲萬千光輝榮譽傳奇大獎：係時候卸任落嚟 離職TVB總經理謙稱江郎才盡
影視圈
7小時前
01:35
警冚元朗製毒工場｜被捕男歌手「狗毛」曾參與《全民造星》 唱歌彈結他功力被大讚
突發
13小時前
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
01:00
萬千星輝2025｜《新聞女王2》黃宗澤首封視帝：以為冇得再上嚟  曾戀胡杏兒7年  不婚主義身家過億
影視圈
8小時前
委內瑞拉總統馬杜羅穿的NIKE TECH運動服成為熱話。美聯社/NIKE
空襲委內瑞拉︱馬杜羅被捕運動服成亮點 網民：Nike變最大贏家
即時國際
9小時前
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建換新樓 港媽心大心細 網民慫恿先上樓但切忌做一事｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
14小時前
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
連鎖冰室推「時光倒流價」$29早餐！有齊粉麵/火腿炒蛋/包/飲品 網民讚好︰希望多啲茶記仿效
飲食
20小時前