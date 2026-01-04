西甲｜執迷控傳 基羅納角球必少

足智彩球賽編號：FB1714

馬略卡 VS 基羅納

Now632台周一凌晨1:30直播

推介：開出角球大細 [9.5] 細

基羅納極度崇尚地面組織，拒絕解圍程度近乎執迷，行軍必慢。該隊有後場定海神針戴利白蘭特控制節奏下，勢於今晚西甲作客馬略卡時繼續保持耐性，開出角球大細中位數9.5球的「細」十分穩陣，早買早享受。

排西甲尾3的客軍基羅納，組織一向以慢速地面為主，最大原因是6年前獲城市足球集團入股，與曼城屬姊妹球會，為方便兩間球會球員更替，踢法相近合情合理。近年基羅納就有巴西翼鋒沙維奧轉投曼城，而今季則獲藍月借出年輕中堅域陀萊斯。故此，基羅納固執地跟隨曼城的短傳風格，縱使聯賽場均失1.9球屬西甲最多，但解圍次數場均25.9次卻只屬聯賽第8，可見球隊寧願犯錯，亦不願放棄從後場組織的風格。

基羅納有後衛戴利白蘭特負責串連，這位前曼聯中堅對上兩場平均成功傳球達81次，同屬該仗兩隊最多，而成績則勝負各一。基羅納的傳送核心位置竟是名中堅，所以此兩仗每場兩隊合共只有7個角球，後場極慢組織效果明顯不過，再配合聯賽只獲56次角球屬西甲第4少的馬略卡，今場開出角球大細中位數9.5球的「細」極穩。加利李爾