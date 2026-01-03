Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘇超｜傳中一「浪」接一浪 些路迪刷角更醒

波盤王
更新時間：08:00 2026-01-03 HKT
發佈時間：08:00 2026-01-03 HKT

足智彩球賽編號：FB1751
些路迪 VS 格拉斯哥流浪
主隊官網/App今晚8:30直播
推介：開出角球讓球[-1.5]主勝

些路迪進攻多靠兩翼側擊，成功傳中球數量冠絕蘇超。有不惜體力的快馬前田大然在前線不斷壓逼下，勢於今晚蘇超老字號打吡主場迎戰死敵格拉斯哥流浪時，繼續施展七旋斬空襲，開出角球讓球開出主隊讓球半的「主勝」實屬筍盤，萬勿錯過。

兩支蘇超傳統勁旅今季同告走樣，主隊些路迪上場聯賽作客0:2負馬瑟韋爾後，錯失追貼榜首赫斯的機會，而客隊格拉斯哥流浪則聯賽勝率不及5成，表現令人失望，既然兩軍都沒必勝把握，主客和都不宜捧。

猶幸，些路迪起碼在開出角球數量甚有保證，共處理127記屬蘇超最多，同時場均5.9次成功傳中球亦排蘇超第2多，證明球隊擅長邊路傳中。當中前鋒前田大然既有高速，又有用不完的氣力，加上聯賽共創造9次黃金機會屬蘇超最多，是搏角球的最佳人選。相反，客隊格拉斯哥流浪的組織則着重中路短傳，從聯賽僅造出48次黃金機會，比些路迪足足少25次，可見球隊行軍速度甚慢。既然勝負難料，開出角球讓球開出主隊僅少讓球半，捧「主勝」更為合理。加利李爾

