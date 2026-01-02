Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜真才實料坐榜首 朗斯必大展鴻「圖」

足智彩球賽編號：FB7951
圖魯茲 VS 朗斯
Now 639台周六凌晨3:45直播
推介：主客和客勝

朗斯今季在法甲表現光芒四射，16戰12勝高踞榜首，挾聯賽6連勝的強勢，今晚作客第7位的圖魯茲，絕對是贏面較高的一方。尤其客軍的攻守數據冠絕聯賽，其中從水晶宮來投的前鋒奧辛尼艾度亞迪表現更脫胎換骨，至今已攻入7球成為球隊首席射手，其穩定的入球能力是朗斯爭勝的最大本錢。以客軍的強勁勢頭，今仗宜直取主客和的客勝。

今季朗斯的表現極具說服力，16場聯賽豪取37分，比去年同期多出13分，穩坐榜首寶座。聯賽僅失13球屬防守力最強，進攻亦共入了28球，火力同樣有保證。對賽往績上，朗斯近4次造訪圖魯茲更3度奏凱，全面佔優。前鋒奧辛尼艾度亞迪平均每90分鐘能攻入0.75球，上仗對尼斯的賽事中更梅開二度，助球隊以2:0取勝，盡顯射手本色。這位27歲的法國前鋒在13場聯賽中已累積7個入球和2次助攻，其門前觸覺及把握力，對圖魯茲防線將構成極大威脅。

主隊圖魯茲雖然最近狀態回勇，在各賽錄4場不敗，但球隊整體實力與榜首的朗斯仍有一段距離。賽前他們僅排聯賽第8，積分上已落後朗斯14分之多，可見兩者實力上的差距。今仗面對氣勢如虹的朗斯，恐怕難以招架。馬高

