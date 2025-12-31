非國盃｜零封王「畿」不可失 阿爾及利亞「細」所難免

足智彩球賽編號：FB1645

赤道畿內亞 VS 阿爾及利亞

Now638台周四凌晨0:00直播

推介：入球大細 [2/2.5] 細 & 波膽 0:1

阿爾及利亞在今屆非洲國家盃展示出強勁的實力，分組賽至今兩戰全勝，防守滴水不漏。其中效力德甲多蒙特的中堅賓斯拜尼表現尤其出色，他統領的後防線極為穩固，預計今仗面對實力較弱的赤道畿內亞，有望保不失。考慮到阿爾及利亞已出線下毋須大勝，入球大細兩球/兩球半球的「細」以及波膽0:1最合理及值博。

阿爾及利亞的成功源於其出色的防守組織，近7戰有5戰成功保持清白之身，可見其防線的穩定性。在今屆非洲盃賽事中，他們更是唯一一支尚未失球的球隊，這足以證明其防守體系的嚴密。球隊防線的核心人物，正是現年30歲的中堅賓斯拜尼。這位身高1.87米的守將不僅身體對抗能力強，其位置感和攔截時機的判斷亦相當出色。這名經驗豐富的大將為國家隊上陣超過60次，在他的帶領下，防線默契十足，甚少給予對手機會。

赤道畿內亞的實力明顯較弱，在分組賽中兩戰皆北，已經確定無緣出線。由於阿爾及利亞已經鎖定小組首名出線資格，今仗對他們而言並無必須大勝的壓力，反而可能為了保留體力應付淘汰賽而有所留力。因此，一場小勝對阿爾及利亞來說已經足夠，入球細盤及波膽0:1均屬合理之選。馬高