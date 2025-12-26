非洲盃 | 兩隊英超射手掛帥 南非埃及「大」有來頭

南非攻力頗有保證，加上實力非吳下阿蒙，球員質素深藏不露。該隊在能傳善射的中鋒利尼科士打於前線衝鋒陷陣下，勢於今晚非洲國家盃分組賽B組與同樣火力十足的埃及鬥攻，勝負難料下，寧以入球大細中位數兩球/兩球半的「大」作過關膽。 加利李爾

賽前排B組次席的南非，近11場錄6勝5和的不敗走勢，實力屬非洲一線。雖然南非陣中過半數球員來自國內聯賽，但其實傳統球會如奧蘭多海盜等實力從來不俗，加上另一支國內球會馬姆洛迪辛當斯近年迅速掘起，去屆非洲聯賽冠軍盃殺入決賽，打破對上3屆由北非球隊壟斷局面，而在6月的世冠盃亦錄勝和負各一，就算3:4負於多蒙特亦算輸得燦爛，可見南非球員實力不容忽視。

而南非外流兵中亦有質高態勇之士，效力英超般尼的中鋒利尼科士打上場一傳一射，助南非2:1擊退安哥拉，足證其威脅力之高。對手埃及則有穆罕默德沙拿及馬莫殊兩位現役英超兵壓陣，球隊上場2:1險勝津巴布韋一役更造出35次攻門之多，可見攻力在非洲亦屬一線。既然兩軍實力差距不大但必定肯攻的情況下，入球大細中位數低見兩球/兩球半，大盤竟然有2.17倍分頭和味，過關恩物當然直取。加利李爾

加利李爾推介

入球大細 [2/2.5] 球 大

Now638台今晚11:00直播